Il problema di Google: chi compra Pixel poi cambia marchio

Negli ultimi anni, il mercato degli smartphone è stato dominato da alcune grandi aziende come Apple e Samsung, ma nel 2016 un nuovo concorrente ha fatto il suo ingresso: Google. Dopo anni a concentrarsi sulla produzione di software per dispositivi mobili per gli altri produttori, ha deciso di lanciare la serie Pixel. Dopo i primi risultati altalenanti, dal 2021 la situazione è cambiata, e grazie ad un catalogo più variegato e convincente, Google ha iniziato a migliorare nelle vendite e ad acquisire una posizione più rilevante nel settore telefonico. Tuttavia, la stabilità dei principali marchi concorrenti è ancora un miraggio per la compagnia, come dimostrano i numeri di vendita e i sondaggi sulla fedeltà del marchio.

Un sondaggio mostra la poca fedeltà verso Google rispetto a Apple e Samsung

Di tutti i mercati, quello più importante per la gamma Google Pixel è quello degli Stati Uniti, dove però il podio è ancora lontano. Nel primo trimestre del 2023, le vendite su suolo statunitense sono quasi totalmente nelle mani di Apple e Samsung, che da sole hanno l'80% del mercato americano. Sul gradino più basso c'è poi Motorola all'8%, mentre per trovare Google (assieme a TCL) bisogna scendere al 2%.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla presentazioni di Pixel 7a e Pixel Fold, a fine estate scopriremo la serie Pixel 8 e forse Google riuscirà ad acquisire nuovi clienti. Ma di che idea sono quelli che hanno già acquistato uno smartphone Pixel? È questa la domanda su cui si fonda il sondaggio di Statista, che da aprile 2022 a marzo 2023 ha raccolto l'opinione di circa 9.500 utenti negli Stati Uniti, fra possessori di dispositivi Apple, Samsung e Google, chiedendo loro se come prossimo smartphone avrebbero mantenuto il proprio brand o meno. Il risultato è che, al contrario di Apple e Samsung, il 57% degli utenti Pixel vuole cambiare marchio, e anche se si tratta di un sondaggio limitato numericamente (dei 9.571 utenti intervistati solo 442 avevano un Pixel) è comunque rappresentativo di una certa fetta d'utenza.

Di motivi possono essercene diversi, a partire dal fatto che Google è un'azienda più giovane quando si parla di smartphone, mentre Apple e Samsung sono quelle che hanno il blasone più grande in tutto il mercato. Inoltre, nonostante siano gli smartphone Made by Google, Apple e Samsung si stanno dimostrando le aziende che più aggiornano i propri telefoni, fattore che il fan medio dei Pixel tende a tenere in considerazione. Uniamoci poi il fatto che, se lato software non sono i migliori, lato hardware lo sono ancora meno, non soltanto a confronto con Apple e Samsung ma soprattutto con tutti quei brand cinesi come Xiaomi, OPPO e Huawei che continuano ad alzare l'asticella nelle specifiche tecniche.

