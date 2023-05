Con Pixel Launcher diventa ancora più semplice cercare e avviare le app

Nelle prime versioni beta di Android 13 QPR2 era stata scoperta la modalità Quick Launch nel Pixel Launcher degli smartphone prodotti da Google. Questa funzione è finalmente in fase di rollout e consente ai possessori di smartphone Pixel di cercare ed avviare le proprie applicazioni preferite in modo molto più semplice e veloce.

Pixel Launcher con Quick Launch arriva sugli smartphone Google Pixel

Dopo la ricerca unificata che combina i contenuti sullo smartphone con quelli presenti in rete, Pixel Launcher si arricchisce di una nuova funzione particolarmente utile soprattutto a chi utilizza dispositivi con schermi più grandi come i tablet. Grazie a Quick Launch, infatti, gli utenti potranno iniziare a digitare il nome dell'app all'interno della ricerca e lanciarla automaticamente una volta evidenziata.

Non saranno necessari ulteriori tap, premendo “Invio” sulla tastiera infatti si aprirà automaticamente l'app scelta, eliminando il passaggio che prevede il portare il dito sulla parte alta dello schermo per effettuare il tap dopo aver trovato l'applicazione. Una funzione, come accennato in precedenza, particolarmente utile per chi utilizza il launcher sul nuovo Pixel Tablet.

Questa nuova funzione è attualmente in fase di rollout su Google Pixel 7/7 Pro (qui la nostra recensione) con Android 13 QPR2 e gli aggiornamenti di sicurezza di maggio installati. L'attivazione della funzione avviene server-side, quindi non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente. Al momento non sappiamo se il Quick Launch arriverà anche sui modelli Pixel precedenti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il