Oscal PowerMax 700: tutta l’energia di cui hai bisogno, al 60% di sconto su Amazon

Oscal è un brand asiatico specializzato in varie tipologie di prodotti tech: abbiamo assistito al lancio di smartphone rugged, tablet e ora ecco fare capolino una nuova Power Station, perfetta per l'arrivo della bella stagione. Se anche voi siete amanti dei viaggi e delle gite fuori porta, allora Oscal PowerMax 700 è il prodotto che fa al caso vostro, specialmente se in offerta lancio su Amazon con uno sconto del 60%!

Oscal PowerMax 700 è la nuova Power Station per non restare mai senza energia, subito in sconto su Amazon

Completo, leggero e sostenibile, Oscal PowerMax 700 è realizzato con materiali eco-friendly, con una struttura esterna in PC e ABS rinnovabile ed una batteria dotata di una scocca in acciaio nichelato certificato RoSH. La Power Station ha un peso di soli 7,5 kg ed offre un invertire ad onda sinusoidale con due prese CA da 700W (ed una potenza di picco fino a 1200W), con una capacità di 666 Wh.

Dotato di dimensioni compatte, si tratta di una soluzione perfetta per accompagnavi in viaggio e durate le vostre avventure, per alimentare un mini frigo, ricaricare dispositivi e quant'altro.

Oscal PowerMax 700 utilizza celle di batteria NCM sicure, stabili e durevoli, e incorpora il Battery Management System (BMS) in grado di monitorare e gestire in modo intelligente le prestazioni delle batterie per garantire che vengano caricate o scaricate entro limiti di sicurezza, proteggendole da eventuali danni e prolungandone così la durata.

È presente il monitoraggio costante della temperatura, per evitare il rischio di esplosioni o incendi durante l'uso.

PowerMax 700 offre fino a 5 opzioni di ricarica, fino a 150W in ingresso e il supporto alla ricarica rapida USB-C (PD 65W). Inoltre, il suo design flessibile consente la ricarica in movimento con un input massimo di 150W utilizzando un pannello solare, una presa a muro, una presa per auto o con una ricarica rapida PD da 65W.

La Power Station è completa sotto tutti gli aspetti: si tratta di una soluzione con ben 12 uscite, per un'ampia selezione di dispositivi. Inoltre, si tratta di un modello silenzioso (molto meglio rispetto al rumore e al fumo emanato dai generatori a gas) e facile da utilizzare grazie al pannello di controllo intuitive ed un display LCD facile da consultare. Inoltre, è dotato di una luce LED con tre modalità di illuminazione (compresa una modalità SOS per le emergenze).

La nuova Power Station Oscal PowerMax 700 debutta in offerta lancio su Amazon con il 60% di sconto, ma solo per poco (fino al 21 maggio). Il prezzo scenderà a soli 279,9€ utilizzando la promo doppio risparmio: accedi alla pagina del prodotto e inserisci il prodotto nel carrello per ricevere uno sconto del 50% al check-out. Poi, all'interno del carrello seleziona il coupon -10%, in modo da ottenere il massimo risparmio!

Contenuto realizzato in collaborazione con Oscal.

