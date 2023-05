Ecco come l’IA di Apple renderà più facile usare iPhone e iPad ai disabili

In vista della WWDC23, Apple svela in anteprima alcune delle novità in termini di accessibilità che ritroveremo all'interno di iOS 17 e iPadOS 17, pensata per chi soffre di disabilità. In occasione della 12th annual Global Accessibility Awareness Day, che si terrà il 18 maggio, possiamo così avere un'anteprima di come sarà più facile utilizzare smartphone e tablet pur avendo problemi psicofisici grazie all'intelligenza artificiale e al machine learning.

iOS 17 e iPadOS 17 saranno più facili da utilizzare grazie all'intelligenza artificiale di Apple

Una novità si chiama Assistive Access ed è stata pensata per facilitare l'utilizzo delle app di sistema su iPhone e iPad a coloro che soffrono di disabilità cognitive. Apple ha semplificato l'interfaccia utente di applicazioni quali fotocamera, galleria, musica e messaggi, e Telefono e Facetime sono state combinate in un'unica app Chiamate. In questo modo, la rinnovata UI offre un maggiore contrasto e tasti più evidenti, potendo anche scegliere fra una visualizzazione dei menu più incentrata sulle immagini o più sul testo. Per chi preferisce comunicare visivamente, poi, nell'app Messaggi verrà inclusa una tastiera solo emoji e la possibilità di registrare messaggi video da condividere coi contatti.

C'è poi Live Speech, nuova funzione che permette a chi non è in grado di parlare di usare il text-to-speech per digitare quello che che vogliono dire e farlo pronunciare durante telefonate e videochiamate, oltre che nelle conversazioni di persona. Chi invece ha ancora capacità di parlare ma la sta perdendo a causa di malattie come la SLA, con Personal Voice potrà creare una voce simile alla propria e utilizzarla con Live Speech.

Chi invece ha problemi alla vista, avrà a disposizione Point and Speak in Magnifier: basterà puntare la fotocamera verso un elettrodomestico, per esempio, e il dispositivo leggerà ad alta voce quello che c'è scritto sul pulsante che si sta indicando, sfruttando anche le capacità del sensore LiDAR. Di tutte queste novità sentiremo quasi sicuramente parlare alla succitata WWDC23, anche se molta dell'attenzione sarà probabilmente rivolta al tanto atteso visore.

