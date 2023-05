Samsung apre una fabbrica di chip in Giappone: in arrivo anche l’aiuto del governo

Nelle ultime ore sono emerse in rete delle indiscrezioni che vedono Samsung in procinto di realizzare una nuova fabbrica di chip in Giappone, sfruttando anche l'aiuto economico da parte del governo locale. Stando alle informazioni riportate da un'autorevole agenzia stampa, l'azienda coreana e il governo giapponese avrebbero trovato un'accordo sulla base di un'indennizzo di quasi 15 miliardi di yen.

Quasi 15 miliardi di yen per finanziare la nuova fabbrica di Samsung in Giappone

Reuters, nota agenzia stampa mondiale, ha riportato in queste ora la notizia del raggiungimento di un accordo tra Samsung e il governo giapponese per la realizzazione di una fabbrica di chip nelle vicinanze di Tokyo, la capitale del paese.

La fabbrica sorgerebbe nel centro di Yokohama, con il governo giapponese pronto a finanziare il progetto con un indennizzo di circa 15 miliardi di yen, ovvero 110 milioni di dollari. L'accordo sembrerebbe arrivato in seguito all'allentamento della tensione tra Sud Corea e Giappone, mentre gli Stati Uniti spingono gli alleati commerciali a lavorare insieme per arginare la crescita della Cina, dopo le belligeranti dichiarazioni su TSMC.

La nuova fabbrica arriverebbe a costare circa 40 miliardi di yen, ma sia Samsung che il governo cinese hanno deciso di non commentare la notizia comunicando semplicemente che non è stato ancora deciso nulla di ufficiale in merito alla questione.

