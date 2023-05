I tuoi giochi retro preferiti sempre con te, con Anbernic RG351MP

Nonostante possa sembrare un mercato di nicchia, quello delle retro console è in realtà un settore in crescita grazie alla riscoperta delle console portatili. Inoltre per i più nostalgici è sempre un piacere poter giocare ai grandi classici in ogni occasione. Se anche voi state pensando ad una retro console che vi accompagni durante le vostre giornate, allora date un'occhiata a Anbernic RG351MP, disponibile con codice sconto e spedizione EU ad un prezzo davvero niente male!

Codice sconto Anbernic RG351MP: nuovo ribasso per la console dedicata ai più nostalgici

Anbernic RG351MP è una soluzione compatta e leggera, equipaggiata con un display iPS da 3,5″ con risoluzione 640 x 480 pixel e realizzata con una scocca completamente in alluminio (per una sensazione premium). Il cuore del dispositivo è il chipset quad-core RK3326, fino a 1,5 GHz ed accompagnato da una GPU Mali-G31 MP2, 1 GB di RAM DDR3L e 16 GB di storage (espandibile tramite schedina di memoria).

La retro console è alimentata da una batteria da 3.500 mAh, in grado di restituire un'autonomia fino a 6 ore, e presente un sistema operativo basato su Linux Open Source. Presente all'appello la connettività Wi-Fi. Per quanto riguarda le capacità di Anbernic RG351MP, il dispositivo è in grado di emulare molteplici piattaforme (NDS, N64, GBA, PSP, PS1, NeoGeo e tante altre ancora).

La retro console Anbernic RG351MP è in offerta con codice sconto su Banggood, al prezzo di circa 65€ e con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei dello store.

