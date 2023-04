Xiaomi e Realme: è crisi in uno dei mercati più importanti

Non se la sta passando bene il mercato indiano degli smartphone: è una frase che possiamo associare praticamente a ogni nazione, vista la crisi generale, ma l'India si sta rivelando uno dei paesi più colpiti. Il primo trimestre si è concluso con un calo del -20% su base annuale, con un Q1 2023 che migliora lievemente la situazione rispetto a un Q4 2022 che per la prima volta in molti anni vide un importante calo del -27%.

Xiaomi e Realme perdono le prime posizioni nel mercato telefonico dell'India

Così come per la crisi del mercato PC, anche quella degli smartphone è decisa da due fattori: innanzitutto la bassa domanda, la cui irregolarità non dà modo a produttori e venditori di smaltire le scorte, che si accumulano nei magazzini sotto forma di rimanenze che devono essere quindi spinte con promozioni e offerte, riducendone il margine di profitto. Un andamento che era già stato previsto dalle aziende coinvolte, che continuano ad alimentare il mercato in vista della ripresa che dovrebbe arrivare fra 2023 e 2024.

L'analisi del team di Canalys sottolinea come i marchi che hanno meglio resistito alla crisi in atto sono quelli che hanno dimostrato maggiore efficienza nella filiera di vendita. A partire da Samsung, che nonostante abbia registrato un calo annuale del -11% consolida la prima posizione passando dal 19 al 21% del mercato indiano, grazie al suo posizionamento nel mercato offline e le performance dei nuovi modelli 5G della serie A. Va poi aperta una piccola parentesi su Apple, che come Samsung sta aprendo i suoi primi negozi in India e che potremmo vedere salire nella classifica nei mesi a venire, forte di una produzione indiana di iPhone sempre più marcata.

Passando ai brand cinesi, che stanno avendo la meglio nel mercato russo, se si confronta il primo trimestre del 2022 con quello del 2023, la cosa che salta più all'occhio è Xiaomi. Attualmente al 16% del mercato e in calo del -38%, è calata dalla 1° alla 4° posizione, ma questo già lo sapevamo. Ma la compagnia di Lei Jun non è l'unica che sta pesantemente accusando la crisi: anche Realme è in calo addirittura del -52%, scendendo dal 3° al 5° posto col 9% delle quote indiane. Va decisamente meglio a OPPO e vivo, entrambe al 18%: la prima cresce del 18%, la seconda cala “solo” del -4%.

