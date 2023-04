La tastiera di WhatsApp sta per cambiare: ecco le novità

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno da poco pubblicato una nuova versione beta per Android che introduce un cambiamento forse atteso da molti. In questa nuova versione di test, infatti, è presente una tastiera ridisegnata per semplificare la scelta tra emoji, GIF e sticker sulla nota app di messaggistica istantanea.

Un redesign per semplificare la scelta tra Emoji, GIF e Sticker su WhatsApp

Come è possibile vedere nello screenshot in alto, WhatsApp sta progettando una nuova versione della tastiera che arriverà per tutti in un futuro aggiornamento dell'app. Paragonandola all'attuale tastiera presente su iOS e Android, si può notare come la barra di selezione della tipologia di contenuto sia stata spostata in alto, mentre la selezione delle categorie delle emoji sembra essere scomparsa.

La selezione del contenuto permette agli utenti di destreggiarsi tra emoji, sticker e gif animate in modo più semplice ed immediato rispetto al passato, con l'icona della ricerca in alto a sinistra che contente di accedere rapidamente ai contenuti desiderati.

Al momento non sappiamo se questo cambiamento riguarderà solo la versione Android o se questa nuova tastiera arriverà anche su iOS: vista l'intenzione di unificare l'esperienza d'uso, tuttavia, sembra plausibile che i cambiamenti arrivino anche su iPhone. I tempi di attesa, tuttavia, potrebbero essere come sempre lunghi, visto che WhatsApp impiega mesi prima che una nuova funzione arrivi nella versione stabile.

WhatsApp, inoltre, sta lavorando anche all'introduzione delle nuove emoji animate, proprio come avviene nell'app rivale Telegram.

