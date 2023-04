Primo aggiornamento firmware per Xiaomi Band 8: ecco tutte le novità

Seppur disponibile attualmente solo in Cina, il dispositivo del momento è sicuramente Xiaomi Band 8 che è tornata a conquistare il pubblico mondiale con il suo iconico desing e la possibilità di sfruttarla, questa volta, in tanti modi diversi. In queste ore è arrivato anche il primo aggiornamento firmware, che introduce diverse novità e migliorie, di cui una sarà sicuramente apprezzata da tutti.

Il primo aggiornamento per Xiaomi Band 8 mostra le emoji nelle notifiche dei messaggi

La versione 1.1.122 del firmware di Band 8 rilasciato nelle scorse ore, “migliora l'esperienza d'uso, rende più stabile il sistema e allunga la vita della batteria” secondo il changelog ufficiale di Xiaomi. Per la versione con NFC, invece, viene aggiunta anche la possibilità di pagare tramite WeChat, mentre tutti gli utenti potranno finalmente visualizzare le emoji nelle notifiche dei messaggi: uno dei cambiamenti che sarà sicuramente più apprezzato.

Quello che trovate qui sotto è il changelog ufficiale (tradotto) per l'aggiornamento disponibile su Xiaomi Band 8 e Band 8 NFC.

Aggiunto il supporto per i pagamenti WeChat (solo NFC)

Ottimizzata e migliorata la gestione della batteria

Aggiunti nuovi widget

Aggiunte alcune emoji alle notifiche dei messaggi

I resoconti delle attività sportive sono più dettagliati

Ottimizzate le funzioni Salute

Aggiunto un reminder per il valore “vitalità” quando raggiunge lo standard

Risolti altri problemi noti

Se siete in possesso di una Xiaomi Band 8 potete scaricare l'aggiornamento tramite l'app Mi Fitness, mentre se non vi siete ancora apparrati il nuovo gioiellino indossabile dell'azienda cinese, seguite la nostra guida per scoprire subito dove acquistarla in sconto!

