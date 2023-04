Xperia 1 V sta arrivando: Sony fissa un evento a maggio

Negli ultimi mesi abbiamo fatto conoscenza con una sfilza di top di gamma mossi dall'ultimo chip di punta targato Snapdragon: Xiaomi, OnePlus, Samsung, Meizu, OPPO e altri ancora, ognuno con il proprio flagship. Ed ora è tempo di alzare il sipario sul prossimo Sony Xperia 1 V: la casa asiatica ha confermato la data di presentazione con un teaser ufficiale.

Sony Xperia 1 V: ufficiale la data di presentazione

Al momento Sony si è limitata a fissare un evento per il giorno 11 maggio 2023: ovviamente il video è particolarmente esplicativo dato che si tratta di un prodotto Xperia accompagnato da uno slogan che recita “Next ONE is coming“. Insomma, sembra chiaro che si tratti della data di presentazione e dell'evento dedicato a Sony Xperia 1 V, il nuovo top di gamma del brand nipponico e primo dispositivo della compagnia mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2.

Che cosa aspettarsi dal prossimo flagship di Sony? Il dispositivo è stato già protagonista di varie indiscrezioni, con tanto di immagini che provano a svelarne il design.

Sony Xperia 1 V dovrebbe avere un look simile a quello del predecessore, con un ampio corpo squadrato caratterizzato da un display flat con punch hole e una fotocamera verticale. Ovviamente il cuore del terminale non può che essere lo Snapdragon 8 Gen 2, ultimo chipset di punta di Qualcomm.

Lo schermo dovrebbe essere un'unità OLED da 6,5″ con risoluzione 4K (3840 x 1644 pixel) in 21:9. Sul retro ci sarebbe una tripla camera da 48 + 12 + 12 MP con ultra-wide ed un teleobiettivo con zoom a periscopio, ma ci sono voci di una configurazione con triplice sensore da 48 MP. La selfie camera sarebbe invece un'unità da 12 MP.

