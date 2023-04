Perché Wiko è diventata un rebrand di Huawei (e cosa c’entra Honor)

C'era una volta Wiko, uno dei produttori di smartphone più promettenti che abbiamo mai avuto in Europa. Oggi, a distanza di qualche anno dall'exploit che ebbe nei mercati europei, il brand è diventato soltanto un fantasma di quello che era una volta, ma non solo. Da qualche tempo a questa parte, infatti, la compagnia sta dimostrando di essere diventata a tutti gli effetti un rebrand di Huawei, riproponendo alcuni suoi smartphone già esistenti in commercio.

Cosa sta succedendo a Wiko, e cosa la lega così strettamente a Huawei? Cerchiamo di capirlo.

Storia di Wiko, e di come è finita a essere un rebrand degli smartphone Huawei

Parto col dire che Wiko, a differenza delle Nokia, Philips ed Ericsson di una volta, non è mai stata veramente un'azienda europea. Nacque nel febbraio 2011 in quel di Marsiglia ad opera dell'imprenditore francese Laurent Dahan e di James Lin, CEO dell'ODM cinese Tinno Mobile. Nonostante venisse promossa come “azienda francese”, ben presto si scoprì che Laurent Dahan possiede solo il 5% di Wiko, mentre il restante 95% era nelle mani di Mega Alliance Holdings Ltd., società con sede a Hong Kong di proprietà di Blue Sky Telecommunication Ltd. e che quest'ultima aveva come unico partner proprio la cinese Tinno Mobile.

Ma che cos'è un “ODM”? Per chi non lo sapesse, questa sigla sta “Original Design Manufacturer” e indica una società che produce per conto di altre aziende i cosiddetti oggetti “white-label”, cioè privi di marchio; in questo modo, le aziende per cui li produce possono vi appongono sopra il proprio brand e li vendono come tali. Per citare un esempio nostrano, Amoi fu l'ODM a cui venne affidata la produzione del famigerato Stonex One. Nel caso di Tinno, ha creato telefoni per Nokia, LG e Lenovo ma soprattutto si è affiancata a marchi nazionali per aiutarli a produrre per il proprio paese. Abbiamo quindi BLU negli Stati Uniti, Micromax e Intex in India, NGM in Italia, Mobistel in Germania, QMobile in Pakistan, MyPhone nelle Filippine, Fly in Russia, Evertek in Tunisia, Q-Smart in Vietnam e Wiko in Francia.

Al contrario dei brand europei storici, quindi, Wiko è sì nata in Europa ma con un animo profondamente cinese. Fecero discutere le affermazioni dell'allora direttore PR, Hervé Vaillant, secondo cui era Wiko a “scegliere specifiche, design e i 250 componenti del telefono“: peccato che già nel 2014 Wiko Highway fosse un rebrand del Micromax Canvas Knight, o anche Wiko Highway Pure come rebrand non solo di Micromax Canvas Silver 5 ma anche del Gionee Elife S5.1 e del Kazam Tornado 348.

Nel 2014 iniziò a farsi notare in Francia, dove vendette milioni di smartphone e ottenne il 15% del mercato nazionale, per poi espandersi ad altri paesi europei, fra cui anche l'Italia. Lo smartphone più di successo fu senza ombra di dubbio il Wiko Fever, che nel 2015 venne siglato come best-buy da moltissimi: schermo IPS da 5,2″ Full HD, il pluri-utilizzato MediaTek MT6753 con memorie da 3/16 GB, una 2.900 mAh, fotocamere da 13 e 5 MP e Android 5.1 Lollipop. Nulla di eccezionale, per carità, ma il suo merito fu essere un telefono estremamente equilibrato e centrato nelle specifiche e nel prezzo (199€). Unite buoni prodotti a efficaci campagne di marketing, molto connesse a social, influencer e portali tech, e otterrete la formula per conquistare risultati più che positivi.

Il successo riscosso da Wiko fu motivo d'orgoglio per il governo Hollande di allora, per un marchio che stava dimostrando di simboleggiare il “tocco francese” nel mercato telefonico. All'atto pratico, però, di Made in France non c'era nulla: già nel 2014 si riportava che in Francia lavoravano solo 65 dipendenti (di cui solo 4 ingegneri) e che il 95% della azienda era cinese (cioè di Tinno); sì, a Marsiglia venivano comunque gestiti localizzazione e marketing, ma era a Shenzhen che veniva progettato, ingegnerizzato e infine prodotto il tutto. Inutile dire che Wiko glissava sull'argomento Cina, limitandosi a parlare di “forte partnership industriale” con Tinno, definita “azionista di maggioranza“: se vedete similitudini con l'affaire Stonex, beh, non siete i soli.

Che poi, sempre in Europa è già accaduto qualcosa del genere: nel 2004, la francese Alcatel e la cinese TCL dettero vita al brand Alcatel OneTouch; e come non citare Nokia, che dopo la fallimentare parentesi Microsoft rinacque sotto forma di HMD Global in alleanza con la cinese Foxconn. E sono proprio questi legami con la Cina che hanno dapprima rallentato l'espansione di Wiko e successivamente messo in ombra l'azienda; come affermava CCS Insight nel 2014, Wiko incontrò difficoltà nell'entrare nei negozi degli operatori telefonici, poco disposti a inserirli in catalogo a causa della dubbia provenienza cinese.

Nonostante ciò, anche grazie alla sua presenza nelle catene d'elettronica, nel 2016 entrò nella top 5 in Europa dietro a Samsung, Apple, Huawei ed LG, grazie soprattutto ai risultati raggiunti nel mercato entry-level in Francia (2° posto), Italia, Portogallo (4° posto), Spagna e Belgio (5°). Nel 2017, Wiko vendette oltre 10 milioni di smartphone in più di 30 paesi, rimarcando la volontà di diventare una realtà consolidata per l'Europa. Tuttavia, fu esattamente in quegli anni che iniziarono a saltar fuori problemi che l'avrebbero rapidamente messa fuori dai giochi.

Partono le controversie in casa Wiko, fra bug e “spionaggio”

La prima controversia parte sin dalla nascita, quando Wico accusò Wiko di averle rubato il marchio. Wico venne fondata in Francia nel 2006 come fornitore di servizi di telecomunicazioni per aziende, mentre Wiko nacque nel 2011. I due fondatori di Wico puntarono il dito contro la confusione generatasi dall'estrema somiglianza fra i marchi, con Wiko che avrebbe sovrastato Wico nei motori di ricerca, non soltanto uccidendone la presenza online ma anche danneggiandola. “Perdemmo quasi tutti i nostri clienti e quelli potenziali ci davano feedback negativi“, affermano quelli di Wico, che si videro rivolte contro le critiche discusse in rete su Wiko che, proprio per questa somiglianza, finivano per ricadere anche su Wico. “Non potevamo più utilizzare il marchio e trarne alcun reddito, allo stesso tempo, gli avvocati di Wiko ci prendevano in giro e minacciavano”, con Wiko che affermava che il loro marchio fosse stato registrato in Hong Kong un anno prima di Wico. A nulla servì la proposta di 3.000€ per acquisire il marchio: nel 2019, il caso arrivò in tribunale con una richiesta di 30 milioni di euro di risarcimento danni provocati dal 2011 al 2016.

Nel 2014, un'inchiesta trasmessa su France 2 denunciò lo sfruttamento minorile in Cina e l'estrazione di minerali pericolosi (come il tantalio) in Congo attuati dalle fabbriche a cui Wiko, assieme a Samsung, Huawei e Alcatel, si rivolgevano per la realizzazione dei propri prodotti. Sempre nel 2014, Wiko ebbe problemi software con un non poco fastidioso bug che affliggeva i suoi smartphone, che crashavano non appena ricevevano un SMS contenente il simbolo “=”; il vero problema è che il bug persisteva anche installando ROM alternative come la CyanogenMod, facendo intuire che si trattasse di una falla hardware.

Nel 2016, un'indagine della società di sicurezza Kryptowire rivelò che gli smartphone dell'americana BLU erano afflitti da malware; al loro interno era pre-installata un'applicazione, Adups, in grado di monitorare gli utenti e inviare dati ai server cinesi come lista delle chiamate, posizione GPS e altro ancora. Perché vi parlo di BLU? Perché, come Wiko, è una delle compagnie per cui Tinno Mobile produceva telefoni. E non passò molto tempo prima che le stesse indagini interessassero anche gli smartphone francesi, e indovinate un po'? Anche negli smartphone Wiko c'era un sistema di tracciamento simile, come confermò la stessa azienda: dopo aver sostituito il software di tracciamento Tinno con uno targato Wiko, specificò che da lì in avanti i dati raccolti avrebbero riguardato solo info tecniche (IMEI, seriale, versione software, ecc.). Rimaneva il problema che l'utente non fosse informato di quella raccolta dati, che non avesse la possibilità di disattivarla (in barba alle regole del GDPR) e che non avesse fornito una lista precisa di quali smartphone fossero stati tracciati da Tinno, limitandosi a un generico “quelli prodotti da ottobre 2016“.

Nel 2018, Wiko e HiSense vennero accusate di avere smartphone (Wiko Tommy 2 e HiSense F23) i cui valori SAR eccedevano i limiti imposti dall'Agenzia Nazionale delle Frequenze (ANFR); le aziende rilasciarono quindi un aggiornamento software per correggere il problema. Infine, non mancano anche casi più recenti: nel 2022, alcuni possessori di Wiko F100 si sono ritrovati addebiti anomali dovuti a SMS premium inviati a numerazioni a pagamento.

When the alarm is triggered, it will send the @WikoMobile user IMEI, client number, GSM cell location, serial number, build version in clear text to https://t.co/bGsaCTRKR7…Every month! pic.twitter.com/lZDCzI7Ntj — Baptiste Robert (@fs0c131y) November 19, 2017

Il peso della concorrenza cinese

Dire che siano stati questi problemi software/hardware a determinare il tracollo di Wiko nel panorama mobile sarebbe esagerato. Ogni azienda tech, dalla più grande alla più piccola, è stata oggetto di inchieste e problematiche del genere, ma poi è la qualità dei prodotti a determinare i risultati sul mercato. Ma per quanto promettente fosse, Wiko si ritrovò presto a scontrarsi con la concorrenza cinese: nel 2018, Xiaomi annuncia il suo debutto in Europa, a cui seguirono OPPO, Realme, vivo e tutti i vari sub-brand che aggredirono la fascia medio/bassa con telefoni estremamente competitivi. Mentre Wiko View 2 Pro veniva venduto a 299€, Redmi Note 5 costava soltanto 199€, pur avendo specifiche migliori:

Redmi Note 5 – 5,99″ Full HD, Snapdragon 636, 4.000 mAh con ricarica rapida 18W

Wiko View 2 Pro – 6″ HD, Snapdragon 450, 3.000 mAh

E per quanto la fascia alta sia nelle mani di Apple e Samsung, tutti questi marchi cinesi hanno via via lanciato top di gamma sempre più pregiati e sofisticati, come dimostrano i recenti Xiaomi 13 Ultra, OPPO Find X6 Pro e vivo X90 Pro+, tre dei camera phone più performanti in assoluto. E produrre telefoni del genere significa creare buzz mediatico ergo pubblicità diretta e indiretta che ne accresce il potere mediatico. Nonostante la provenienza cinese, Wiko e Tinno hanno sempre preferito un approccio più modesto, non spingendosi mai nei lidi più premium. Nel 2019, il mid-range Wiko View 3 Pro era il più avanzato del catalogo Wiko, mentre la concorrenza portava sugli scaffali modelli del calibro di Xiaomi 9/9T, OPPO Reno, Realme X50 e OnePlus 7/7T.

Oltre a finire travolta dai competitor, continuarono le controversie. Per esempio, nel 2020 fu costretta a ritirarsi dai Paesi Bassi dopo la causa con Philips, che accusò Wiko di aver violato brevetti su tecnologie 3G; l'azienda avrebbe dovuto pagare una penale dai 50.000 ai 300.000€ per ogni dispositivo venduto, quindi scelse di abbandonare la nazione, una sorte molto simile a quella toccata a OPPO, OnePlus e vivo in Germania, ritirando tutti gli smartphone incriminati e risarcendo i clienti colpiti.

C'è da dire, però, che se nel resto d'Europa il marchio è progressivamente scemato, in Francia ha mantenuto una certa posizione, registrando un 5% che le ha permesso di rimanere in 5° posizione in Francia.

Com'è nato il “misterioso” sodalizio fra Huawei e Wiko

Fra 2017 e 2018 Tinno acquisì Wiko (170 milioni di euro per il restante 5%) divenendone proprietario al 100%, ma la crisi era ormai in atto: nel 2019, circa metà dei 250 dipendenti francesi si dimisero o vennero licenziati. Con il passare del tempo, la compagnia è totalmente scomparsa dai radar, nonostante ogni annata abbia avuto nuove uscite. E arriviamo così al 2023 e alla strana simbiosi fra Huawei e Wiko. In questo approfondimento spiego per filo e per segno perché e come Huawei è stata bannata dagli Stati Uniti e di come sia passata da essere una delle top 3 compagnie mondiali di smartphone a essere estromessa dal mercato occidentale. Vuoi perché non può più farsi chipset da sola, vuoi perché non può più utilizzare modem 5G, vuoi perché non può più usare Android nella sua forma completa, il suo business oltreoceano è stato pesantemente ridimensionato al punto che fuori dalla Cina non vende più quasi nulla.

A questo punto, Huawei è corsa ai ripari cercando piani B per riassestarsi e compensare le grosse perdite a cui sarebbe andata incontro. Non potendo più utilizzare Android a pieno ne ha creata una sua versione sotto forma di HarmonyOS, sostituendo servizi Google e Play Store con Huawei Mobile Services e AppGallery, e di necessità ha fatto virtù. HarmonyOS venne proposta come alternativa ad altri brand cinesi come Xiaomi, OPPO e vivo, ricevendo però il due di picche: nonostante l'allettante idea di un fronte cinese contro il duopolio americano Google/Apple, il rischio sarebbe quello di compromettere centinaia di milioni di vendite in Europa, oltre a tutta una serie di limiti imposti da Huawei.

Ma se Xiaomi, OPPO e vivo sono grandi realtà con tanto da perdere, il discorso è ben diverso per i produttori cinesi minori, una razza sempre più in via d'estinzione. Prima con LeTV e poi con Meizu, queste collaborazioni hanno acceso una lampadina nella testa della dirigenza di Huawei: se io non posso più vendere i miei telefoni, perché non farli produrre ad altri? Da qui nacque una serie di partnership che dettero via a una vera e propria linea di rebrand di terze parti: l'operatore China Telecom prese il marchio Maimang (che da noi arrivava come Mate Lite) mentre gli operatori China Unicom e China Mobile hanno dato vita ai brand U-Magic ed NZONE, c'è poi la partnership con TCL per il brand Thunderbird, quella con China Post Communication per il brand Hinova e infine la joint venture con Nokia per il brand TD Tech.

A differenza di tutte queste compagnie, quello di Wiko è però il caso più singolare, un'azienda che prima produceva smartphone originali ma che poi si affianca a un'altra per un'operazione del genere. Prima con Wiko 5G, rebrand di Huawei Nova 9 SE, e poi con Wiko Hi Enjoy 60 5G, alter ego di Huawei Enjoy 60. Ma parliamo di smartphone che non vedremo mai qua in Europa: visitando il sito italiano e quello francese il catalogo è fermo al 2021, e soltanto su quello cinese sono elencati questi modelli più recenti. Se da un lato Huawei si è vista chiuse le porte dai marchi principali, dall'altro ha trovato alleanze in società che o non erano presenti sul mercato (i vari operatori cinesi) o in evidente crisi (Wiko, LeTV e Meizu).

È apparentemente una situazione win-win: per Huawei, che monetizza dalle vendite altrui, e per la Wiko di turno, che può avere un catalogo più competitivo a costo ridotto e senza i limiti del ban americano, come dimostra il supporto 5G presente sui rebrand Wiko ma non sui modelli originali di Huawei.

Ma c'è un dettaglio che a molti (compreso me) è inizialmente passato inosservato, perché si tratta di una notizia che non è circolata quasi per niente in occidente: nel 2021, Wiko venne acquisita da Telling Telecommunication Holding in partnership con Dongguan Financial Holdings. Sul sito ufficiale di Tinno non si trovano più riferimenti a Wiko, infatti, se non scavando in sotto-pagine di sotto-pagine, mentre sul sito Wiko il passaggio di proprietà non viene minimamente menzionato.

Potreste chiedervi perché sia rilevante, alla fin fine parliamo di un'azienda cinese diventato irrilevante in Europa che passa nelle mani di un'altra azienda cinese. Tuttavia, è curioso che sul sito di Telling non venga menzionata in alcun modo Wiko, un brand che al di là dei problemi risulta ancora vivo e vegeto e che quindi sarebbe sensato promuovere anche in minima parte. Torniamo quindi indietro al 2020, quando a causa del ban USA Huawei vendette Honor: dopo varie trattative, l'accordo fu siglato con una cordata composta da 30 aziende cinesi che formarono una nuova compagnia chiamata Shenzhen Zhixin New Information Technology. E indovinate un po' chi c'è fra queste 30 aziende? Esatto, proprio Telling, che secondo i media cinesi ha investito circa 77,7 milioni di dollari nel consorzio che ha comprato Honor.

L'obiettivo di Telling è usare il marchio Wiko come vettore per la distribuzione di smartphone, facendolo ufficialmente debuttare in Cina e in altri paesi emergenti del Sud-est asiatico e del Sud America. Inoltre, sul sito ufficiale c'è scritto che dal 2019 “ha ampliato l'attività per Huawei” per l'espansione in vari paesi, e qua ci ricolleghiamo al perché Wiko sia diventato un rebrand di Huawei. Ma la domanda che mi faccio è: perché Telling sembra non parlare in alcun modo né di Wiko né di Honor (e viceversa), pur essendone proprietaria, mentre non si fa problemi a parlare dei suoi legami con Huawei?

