Quanto costa riparare Xiaomi 13 Ultra?

Di recente la casa di Lei Jun ha lanciato l'ultimo modello della gamma Ultra e ancora una volta si tratta di un Camera Phone di prima classe, caratterizzato da un look che strizza l'occhio alle macchine fotografiche (forte anche della partnership con Leica). Ora la compagnia cinese ha pubblicato i costi di riparazione di Xiaomi 13 Ultra: siete curiosi di scoprire quanto costa riparare il nuovo gioiellino fuori dalla garanzia?

Xiaomi 13 Ultra: svelati i costi di riparazione del nuovo super flagship

Com'è facile intuire, Xiaomi 13 Ultra è un dispositivo premium non solo nell'aspetto, nelle specifiche e nel prezzo di vendita, ma anche per quanto riguarda i costi di riparazione. Fuori dal periodo di garanzia l'utente si ritroverà a spendere delle cifre importanti, collegati proprio alla natura top del terminale.

Uno dei componenti più costosi del flagship è senza dubbio il display: il prezzo per la sostituzione dello schermo è, infatti, di 1.360 CNY (circa 177€ al cambio attuale). Ovviamente, trattandosi di un Camera Phone, anche il comparto fotografico è cruciale: in questo caso il prezzo è di ben 1.450 CNY, circa 189€.

Comunque la palla di componente meno economico da sostituire spetta alla scheda madre. Il prezzo cambia in base alla configurazione delle memorie: la versione da 12/256 GB costa 2.320 CNY (303€) mentre la variante da 16 GB/1 TB sale a 2.560 CNY (334€).

Un altro elemento importante è certamente la batteria e in questo caso il prezzo è di 159 CNY, circa 20€ al cambio. Infine, segnaliamo che tutte le riparazioni fuori dalla garanzia necessitano di una spesa aggiuntiva per la manodopera (pari a 40 CNY, 5€).

Nonostante le cifre per i componenti più importanti possano sembrare elevanti (ed effettivamente lo sono), si tratta di prezzi in linea con la fascia del terminale, dato che parliamo di un modello top di gamma. Inoltre i costi di riparazione di Xiaomi 13 Ultra sono anche in linea con quelli, ad esempio, del precedente Mi 11 Ultra. Se pensate che riparare il nuovo Ultra sia costoso, allora date un'occhiata al listino di MIX Fold 2!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il