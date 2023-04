Blackview Tab 11 SE costa meno di 180€: fino a 14 GB di RAM e Widevine L1 a prezzo top

È finito il tempo dove i tablet Android erano limitati a pochi modelli e dalle prestazioni modeste: ora è possibile mettere le mani su tantissimi dispositivi dal prezzo accessibile e ricchi di funzionalità. Che si tratti di un terminale per il lavoro o per l'intrattenimento, le occasioni non mancano di certo, come nel caso di Blackview Tab 11 SE: il tablet con 4G, Widevine L1 e non solo, scende di prezzo con codice sconto e spedizione EU!

Codice sconto Blackview Tab 11 SE: il tablet 4G del momento costa meno di 180€

Il brand cinese Blackview è ormai ampiamente specializzato in dispositivi budget dal rapporto qualità/prezzo super conveniente e Tab 11 SE non fa eccezione. Il tablet adotta un corpo metalli compatto e monta uno schermo IPS da 10,36″ con risoluzione Full HD+ (2000 x 1200 pixel).

Si tratta di una soluzione perfetta per l'intrattenimento, grazie alla certificazione Widevine L1 (che lo rende compatibile con lo streaming video in alta definizione su Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e tutte le altre app della categoria).

Non manca il supporto Dual SIM con connettività 4G LTE, in modo da poter sfruttare al massimo il terminale anche in giro. Il resto del comparto comprende un chipset Unisoc T606, 7.680 mAh di batteria, una fotocamera da 13 MP e Android 12 lato software (tramite Dove OS_P V3.0).

Per le memorie sono presenti 128 GB di storage (espandibile tramite microSD) e 8 GB di RAM; quest'ultima offre il supporto alla Virtual RAM fino a 6 GB aggiuntivi, per un totale di ben 14 GB.

Il tablet 4G Blackview Tab 11 SE è in offerta con codice sconto su Geekbuying, ad un prezzo niente male e con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

