Amanti del Giappone? Questa è la tastiera meccanica per voi (a meno di 40€)!

È arrivato il momento di rinnovare la vostra postazione PC? Se state pensando ad una nuova tastiera, AKKO Tokyo R2 (3061S) è una soluzione meccanica che non passa mai di moda, specialmente se proposta ad un prezzo super. Un'occasione imperdibile con codice sconto e spedizione EU!

Codice sconto AKKO Tokyo R2 (3061S): la tastiera meccanica RGB da 61 tasti per gli appassionati del Giappone

Con AKKO Tokyo R2 porti un tocco di Giappone sulla tua scrivania: la tastiera meccanica (protagonista anche della nostra recensione) è l'accessorio perfetto per gli amanti del paese del Sol Levante e per gli utenti in cerca di un prodotto bello ed appariscente.

Dotata di keycap PBT personalizzati, la tastiera è una soluzione meccanica composta da 61 tasti ed un'illuminazione LED RGB da circa 16,8 milioni di colori e fino a 18 tipi di effetti differenti. Rosa e bianco sono i colori principali, mentre la barra spaziatrice ospita il Monte Fuji stilizzato. Un vero e proprio gioiellino per la scrivania, caratterizzata da dimensioni compatte ed un ingresso Type-C.

La tastiera meccanica AKKO Tokyo R2 (3061S) è disponibile in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa grazie allo store Banggood: il prezzo scende a meno di 40€, decisamente un'occasione super per un prodotto completo e stiloso!

