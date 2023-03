Ultime ore dei saldi di primavera Amazon: Tineco FLOOR ONE S5 costa quasi la metà!

Le offerte di primavera di Amazon stanno ormai volgendo al termine: queste sono le ultime ore a disposizione per accaparrarsi il meglio dei prodotti dell'e-commerce a prezzo stracciato. Se state pensando ad un vacuum cleaner per una mano nelle pulizie di casa, allora affrettatevi a scegliere Tineco FLOOR ONE S5: l'aspirapolvere 2 in 1 è un concentrato di tecnologia ed è in sconto quasi a metà prezzo!

Tineco FLOOR ONE S5 costa ben 250€ in meno grazie alle offerte di primavera Amazon, ma ancora per poche ore

Le grandi pulizie di primavera sono il momento più adatto per una rinascita casalinga (magari anche con qualche cambiamento nel mobilio), ma di certo è meglio avere un alleato su cui fare affidamento (e non solo per grandi eventi come questo, ma sopratutto nel quotidiano). Tineco FLOOR ONE S5 è un aspirapolvere senza fili potente ed affidabile, ma cela molto di più.

Si tratta infatti anche di un pratico lavapavimenti: il vacuum cleaner spazza e lava e il tutto è supportato dalla tecnologia iLoop con sensori intelligenti. Questi sono in grado di rilevare il livello di sporco del pavimento e regolare la potenza di conseguenza. Inoltre il sistema di pulizia della spazzola permette di rimuovere la sporcizia durante l'utilizzo, con un rilascio costante di acqua sempre pulita.

Ogni operazione può essere svolta nella massima comodità: FLOOR ONE S5 è una soluzione facile da maneggiare, ergonomica e dotata di uno sterzo girevole che consente di effettuare manovre senza sforzo. E per concludere in bellezza, basta posizionare l'aspirapolvere 2 in 1 sull'apposita base ed avviare la funzione di auto-pulizia: in un lampo sarà pronto per una nuova sessione.

Insomma, se cercate un aspirapolvere e lavapavimenti su cui fare affidamento è tempo di passare a Tineco FLOOR ONE S5: le offerte di primavera di Amazon termineranno tra poche ore e questa è l'ultima occasione per beneficare del doppio risparmio. Il vacuum cleaner, infatti, è in offerta lampo ed è possibile anche applicare un coupon di 20€ direttamente nella pagina del prodotto: in questo modo il prezzo scenderà a 349€, quasi il 50% di sconto!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

