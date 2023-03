Con Tineco FLOOR ONE S5 le pulizie diventano un relax

I dispositivi per le pulizie di casa si fanno sempre più potenti ed integrano tante funzioni, ma non sempre si tratta di accessori facili da maneggiare. A volte sono troppo ingombrati, in altri casi il peso non aiuta; la maneggevolezza è un fattore importante perché nonostante la presenza di tante chicche tech un vacuum cleaner dev'essere facile da utilizzare, specialmente se con funzione di lavapavimenti. Se siete in cerca di un alleato in grado di dare grandi soddisfazioni, allora dovete provare Tineco FLOOR ONE S5!

Tineco FLOOR ONE S5: tante funzioni tecnologiche e smart, potenza ma anche facilità di utilizzo

L'aspirapolvere e lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 è una soluzione premium che permette di beneficiare di tanti vantaggi. Parliamo di un vacuum cleaner con funzione di auto-pulizia e una volta riposto basterà avviare l'operazione per rimuovere completamente lo sporco dalla spazzola. Inoltre abbiamo un sensore intelligente iLoop in grado di rilevare le condizioni dei pavimenti e regolare la potenza d'aspirazione automaticamente.

Infine il sistema di lavaggio dei pavimenti offre una pulizia profonda ed utilizza sempre e solo acqua pulita. Un concentrato di tecnologia e un alleato prezioso nelle pulizie, ma che ne è della maneggevolezza?

Anche per quanto riguarda quest'aspetto Tineco FLOOR ONE S5 non fa una piega: il vacuum cleaner è dotato di un corpo leggero ed ergonomico, con un'impugnatura che lo rende facile da spostare. Inoltre lo sterzo girevole, l'altezza ottimizzata e l'alta qualità dei componenti permettono una facile manovrabilità. Il tutto si traduce nel massimo confort durante le pulizie: spazzare e lavare i pavimenti senza sforzo si può!

Volete provare tutti i vantaggi dell'aspirapolvere Tineco FLOOR ONE S5? Allora approfittate delle offerte di primavera Amazon: il prezzo scende a 369€ (da 519€ di listino), con un risparmio di quasi il 40% e – ovviamente – con tutti i vantaggi della spedizione Prime! Inoltre vi segnaliamo che è attivo un COUPON di 20€ fino ad esaurimento: utilizzandolo (basta mettere la spunta su “Applica Coupon” nella pagina Amazon del prodotto) il prezzo scenderà a 349€ al momento del check-out!

Se non visualizzi correttamente l box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il