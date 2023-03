Questa app porta ChatGPT sugli smartwatch Samsung

Prima è stato il turno di Amazfit, poi degli Apple Watch e adesso anche i possessori degli smartwatch Samsung possono avere ChatGPT sempre al proprio polso. Da quando OpenAI ha aperto il vaso di Pandora con il proprio chatbot in rete è impazzata la IA-mania, con una cascata di servizi che permettono alle intelligenze artificiali di fare qualsiasi cosa, da rispondere ai propri quesiti testuali alla creazione di immagini, video e musica. Per questo, sempre più persone desiderano avere a portata di mano un'IA che li possa aiutare nel quotidiano, ed è questo l'obiettivo di un'app come WearGPT.

ChatGPT diventa realtà sugli smartwatch Samsung, grazie a WearGPT

Grazie alle potenzialità di Android e Wear OS, i possessori di modelli come Samsung Galaxy nelle serie Watch 4 e Watch 5 possono utilizzare WearGPT per interagire con ChatGPT direttamente dall'orologio senza per forza passare da PC o smartphone. Si bassa sulle API GPT liberamente fornite dalla stessa OpenAI e permette l'interazione sia tramite comandi vocali che testuale (seppur particolarmente scomoda da orologio). Le potenzialità sono pressoché infinite, e per questo trovate un nostro articolo in cui vi consigliamo i migliori prompt e richieste per ChatGPT.

Certo, interagire con un chatbot dall'orologio non è la cosa più comoda di tutte, anche perché spesso le risposte sono lunghe e bisogna scrollare a lungo; inoltre, l'app non è ufficiale né Samsung né OpenAI bensì di terze parti, ma è comunque gratuita e potete scaricarla direttamente dal Google Play Store:

Scarica WearGPT

