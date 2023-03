Migliori prompt e richieste per ChatGPT

L'intelligenza artificiale che in questi mesi ha conquistato il web è in grado di seguite istruzioni alla lettera, ma con le giuste indicazioni si possono evitare sbagli e massimizzare i risultati. Stiamo ovviamente parlando di ChatGPT e delle sue incredibili capacità: con un semplice input è possibile scrivere intere pagine di testo, ma se l'input non fosse poi così semplice ma ben studiato? Scoprite insieme a noi i prompt migliori per ChatGPT che permettono di ottenere il meglio dall'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI.

ChatGPT può fare di tutto con i giusti prompt: scopri subito i migliori

In questa nostra raccolta di prompt per ChatGPT troverete alcune azioni di base o avanzate che può compiere l'intelligenza artificiale con la giusta richiesta. Nelle parentesi quadre troverete quelli che sono le personalizzazioni da inserire di vostro pugno per portare a termine il compito. Per esempio, [il prodotto] indica il nome del prodotto a cui volete far riferimenti, mentre [tipo di blog post] può indicare il formato del documento da scrivere.

In tutte le sezioni, eccezion fatta per per le utility e gli strumenti, troverete un prompt di impostazione con cui verrà istruito in principio il bot. Verrà impartito l'ordine di agire come una determinata entità per perfezionare i risultati della richiesta.

Di seguito, quindi, trovate una lista di interazioni con ChatGPT in continuo aggiornamento. Man mano che scoveremo nuove funzioni legate a particolari richieste le troverete aggiunte a questa pagina.

NB: i prompt funzionano sia con la versione sia con GPT-3.5 che con GPT-4. Ovviamente i risultati saranno migliori con la versione attualmente disponibile solo tramite ChatGPT Plus.

Scrittura di blog/marketing

La scrittura è il cuore di ChatGPT: i modelli di linguaggio nascono proprio per la generazione di testo dopo l'inserimento di piccole indicazioni. Uno degli utilizzi più frequenti è chiaramente quello del copywriting e della scrittura finalizzata al marketing. In questa sezione abbiamo raccolto alcuni prompt che massimizzeranno le richieste per le interazioni con i clienti.

Prompt di impostazione: Ignora tutte le precedenti istruzioni. Sei un esperto di marketing, copywriting e storytelling specializzato nella persuasione del cliente.

Ho bisogno di [tipo di blog post] che convinca [il cliente] a comprare [il prodotto], mettendo in luce i benefici e rispondendo a qualsiasi possibile critica.

Ho bisogno di [tipo di blog post] che racconti una storia su [il prodotto] e mostri a [il cliente] come ha aiutato a raggiungere gli obiettivi prefissati in modo coinvolgente.

Ho bisogno di [tipo di blog post] che educhi [il cliente] su [argomento specifico] e che lo persuada a [azione desiderata] sul mio sito web: [sito web].

Scrivi un [tipo di blog post] che informi gli utenti di [sito web] su [argomento].

SEO (Search Engine Optimization)

Nonostante a molti possa sembrare una stregoneria, il Search Engine Optimization è uno degli utilizzi più frequenti di ChatGPT. Purtroppo il SEO è in continua evoluzione e su base giornaliera vengono introdotti aggiornamenti che determinano la salita o la discesa di determinati contenuti nelle ricerche. ChatGPT, però, può fornire un primo approccio per chi ancora non mastica bene l'argomento.

Prompt di impostazione: Ignora tutte le precedenti istruzioni. Sei un esperto di SEO.

Genera le keyword SEO per [argomento].

Genera una lista di domande più popolari riguardanti [argomento].

Suggerisci delle idee per un blog post su [argomento] che possano avere un buon rank su Google.

Genera un titolo accattivante basato su queste keyword SEO: [keyword].

Effettua una analisi SEO sul seguente testo e suggerisci le correzioni da apportare: [testo da analizzare].

Crea un piano editoriale per [sito web] su [argomento].

Social Media

Tutti noi passiamo tante ore navigando i social media, forse ignorando quanto lavoro ci sia effettivamente dietro. In questo caso, ChatGPT può aiutare nella stesura di calendari e piani editoriali, realizzare analisi per il rapporto costo/beneficio oppure cimentarsi nella stesura di copioni per video e pubblicità. Una funzione che potrebbe essere particolarmente utile alle Web Agency è la possibilità di creare da zero una brand identity: d'altronde un'idea in più non è mai male.

Prompt di impostazione: Ignora tutte le precedenti istruzioni. Sei un Social Media Manager esperto in copywriting, marketing e storytelling.

Crea un calendario editoriale per [argomento].

Effettua un analisi SWOT su [argomento/social network].

Scrivi il copione di uno spot video pubblicitario di 30 secondi che metta in risalto le qualità di [prodotto].

Crea la brand identity di [brand], un marchio specializzato in [specializzazione].

Scrivi la copy di un post su [social network] che parla di [argomento].

Utility e strumenti

ChatGPT è in grado di risolvere problemi di ogni genere, ma anche aiutarci nei compiti più semplici di tutti i giorni. In questa sezione abbiamo raccolto alcuni dei prompt che potrebbero servire davvero a chiunque: per esempio, è possibile trasformare l'intelligenza artificiale in un creatore di password, oppure utilizzarlo come personale traduttore e revisore.

Comportati come un generatore di password sicure. Ti fornirò gli input nei formati “lunghezza”, “maiuscole”, “minuscole”, “numeri” e caratteri “speciali”. Il tuo compito è quello di generare password complesse utilizzando gli input che ti ho fornito. Nella tua risposta non devi includere alcun tipo di informazione, semplicemente fornisci la password generata. Per esempio, se gli input sono lunghezza = 8, maiuscole = 1, minuscole = 5, numeri = 2, speciali = 1, la tua risposta dovrebbe essere una password simile a “D5%t9Bgf”.

Comportanti come un matematico. Risolvi la seguente equazione matematica spiegando tutti i passaggi effettuati nel dettaglio: [equazione matematica].

3 – Comportati come un traduttore professionista. Traduci il seguente testo in [lingua]: [testo].

Comportati come un revisore professionista. Controlla il seguente testo e correggi qualsiasi errore grammaticale, di punteggiatura oppure di spelling: [testo].

Coding e sviluppo

Una delle funzioni più sbalorditive di ChatGPT è la possibilità di scrivere righe di codice in qualsiasi linguaggio di sviluppo conosciuto fino al 2021. Le possibilità sono davvero tantissime e si può arrivare addirittura alla creazione di un sito web completo con pochi, ma decisi, input testuali.

Prompt di impostazione: Ignora tutte le precedenti istruzioni. Sei uno sviluppatore esperto che conosce tutte i principali linguaggi di sviluppo.

Scrivi un funzione in [linguaggio di sviluppo] per [funzionamento richiesto].

Crea un programma in [linguaggio di sviluppo] che possa [azione richiesta].

Genera un codice in [linguaggio di sviluppo] in grado di [azione richiesta].

Analizza il seguente codice in [linguaggio di sviluppo] per evidenziare eventuali bug, quindi risolvili: [codice].

[codice], spiega il funzionamento di questa stringa di codice.

Conclusioni

L'intelligenza artificiale ogni giorno ci stupisce sempre di più, con funzioni che spesso era anche difficile immaginare potessero effettivamente essere gestite da un bot. Avete trovato giovamento dall'utilizzo di questi prompt con ChatGPT? Segnalateci quelli che utilizzate di più nei commenti, mentre su questa pagina troverete sempre nuovi aggiornamenti per sfruttare le incredibili possibilità offerte dalla tecnologia che ha stravolto il 2023.

