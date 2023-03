Snapdragon 8 Gen 4: potenza raddoppiata grazie a NUVIA

Sin da quando Qualcomm ha acquisito NUVIA, si susseguono voci di corridoio su come questa acquisizione cambierà per sempre il futuro del chipmaker americano. Ci sono voluti 1,4 miliardi per ottenere la startup e i suoi core proprietari, che permetteranno a Qualcomm di sostituire ARM, prima con lo Snapdragon 8cx Gen 4 su PC e poi con Snapdragon 8 Gen 4 per il mondo degli smartphone. E anche se ci separano quasi due anni alla sua presentazione, secondo alcuni leak è già possibile stilare una tabella di marcia che ci spieghi come cambieranno le performance nel prossimo futuro.

Ecco come i nuovi core NUVIA cambieranno le prestazioni dello Snapdragon 8 Gen 4

Dopo aver testato lo Snapdragon 8 Gen 2, il suo successore diretto sarà lo Snapdragon 8 Gen 3, di cui conosciamo già le specifiche tecniche, oltre a sapere che dovrebbe dire addio ai 32-bit ed esordire prima del previsto. In rete sono comparsi anche i primi benchmark, per un SoC la cui rinnovata CPU dovrebbe fornire prestazioni su GeekBench pari a 1.800/6.500 punti in single/multi-core, un aumento del +20/30% rispetto allo Snap 8 Gen 2 (1.500/5.000 punti).

Ma il vero salto in avanti ci sarebbe appunto con lo Snapdragon 8 Gen 4, che oltre a vantare un più evoluto processo produttivo TSMC N3E a 3 nm avrebbe una CPU NUVIA con 2 core Phoenix I e 6 core Phoenix M che gli permetterebbero di toccare 2.000/9.100 punti. Prendendo questi numeri per buoni, sarebbe un aumento prestazionale del +10% in single-core ma addirittura del +40% in multi-core rispetto allo Snap 8 Gen 3, per non dire del +80% rispetto allo Snap 8 Gen 2.

SnapDragon 8 Gen 3

TSMC N4P

Geekbench 5

ST 1800

MT 6500



SnapDragon 8 Gen 4

TSMC N3E

Nuvia Phoenix I Core 2

Nuvia Phoneix M Core 6

Geekbench 5

ST 2070

MT 9100 — Revegnus (@Tech_Reve) March 25, 2023

Con nome in codice SM8750, sarà interessante seguire tutti gli sviluppi attorno allo Snapdragon 8 Gen 4, su cui sicuramente torneremo a parlare da qui alla sua uscita prevista verso fine 2024; anche perché il passaggio da ARM a Nuvia potrebbe aver svelato in anticipo ulteriori aumenti di prezzo per gli smartphone.

