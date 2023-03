La crisi dei chip si fa sentire: Huawei P60 ha meno memoria di P50

Da quando il ban americano ha colpito Huawei, la compagnia cinese si è vista costretta ad attuare una serie di limitazioni hardware ai suoi prodotti, e pare continuerà con la serie Huawei P60. Oltre ad aver notevolmente ridotto il numero di smartphone e tablet presentati ogni anno, dal 2021 in poi ha preferito lanciare meno top di gamma l'anno. Nel 2020 avvenne il lancio della serie P40, di quella Mate 40 e del pieghevole Mate Xs, mentre nel 2021 la serie Mate 50 è stata rimandata al 2022, così come quella P60 al 2023.

La serie Huawei P60 avrà memorie RAM meno capienti della serie P50

Il limite più grande è senz'altro quello relativo ai semiconduttori, dato che una delle principali limitazioni derivanti dal ban USA è l'impossibilità di lavorare con TSMC. Questo si traduce nel non poter farsi stampare i chip HiSilicon, mettendo fine al vantaggio tecnico che Huawei era riuscita a conquistare con la sua linea Kirin. Inizialmente non poteva nemmeno affidarsi ai chip di terze parti di Qualcomm, mentre adesso può farlo ma soltanto con versioni appositamente “castrate” e prive di modem 5G, costringendo Huawei a lanciare nel 2023 top di gamma fermi al 4G di scorsa generazione.

Sulla base di quanto trapelato in queste ore, sembra che la serie Huawei P60 avrà un'altra pecca, cioè l'utilizzo di solo 8 GB di RAM su tutti e tre i modelli, sia quello più economico P60 che i più avanzati P60 Pro e P60 Art (Ultra). Tralasciando il dibattito su quanti GB di RAM possano essere sufficienti su uno smartphone, è giusto notare che P50 Pro è disponibile nella versione da 12 GB di RAM, pertanto è un passo indietro legato ai suddetti problemi di fornitura. Secondo l'insider Teme, infatti, Huawei potrebbe aver preferito conservare i moduli da 12 GB per la serie Mate 50, ricordando che già la serie Mate 40 del 2020 ne aveva altrettanti.

D'altro canto, la serie P60 rappresenterà un passaggio in avanti lato memorie, con Huawei P60 Art che offrirà 1 TB di spazio d'archiviazione, per la prima volta sia per la serie P che per quella Mate. E questa non sarà l'unica novità hardware, con un comparto fotografico migliorato con tanto di apertura variabile.

