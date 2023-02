Aggiornamento firmware per Xiaomi Smart Band 7 Pro: ecco la funzione Calendario

In queste ore Xiaomi ha pubblicato un massiccio aggiornamento per Smart Band 7 Pro, uno dei wearable più popolari e più desiderati degli ultimi mesi. Questo nuovo aggiornamento firmware introduce nuove funzioni e diverse ottimizzazioni per l'esperienza d'uso: si tratta di uno degli update più grandi che abbia mai ricevuto il dispositivo indossabile dell'azienda cinese.

L'aggiornamento 1.4.7.0 per Xiaomi Smart Band 7 introduce il calendario e diverse ottimizzazioni

L'aggiornamento firmware 1.4.7.0 introduce diverse novità, tra cui la funzione calendario con cui si potrà avere una panoramica dei giorni del mese direttamente dal proprio smartwatch. Questo update si occupa anche di migliorare l'esperienza d'uso introducendo nuove icone per i messaggi che aiutano a distinguere meglio le applicazioni. Inoltre arrivano anche diverse ottimizzazioni per il monitoraggio del sonno e degli allenamenti. Quello che trovate qui sotto è il changelog completo.

Aggiunta la funzione “Calendario”

Aggiunta la funzione “Disattiva la modifica della Watchface”

Aggiunta la funzione “Trova la tua Band”, che fa vibrare il dispositivo quando è connesso allo smartphone

Aggiunta la funzione “Stat goal switch” per permettere di configurare la ricezione delle notifiche

Rimossa la funzione “Stat reminder”

Ottimizzata la strategia di cache del meteo

Aggiunte nuove icone dei messaggi per le applicazioni

Ottimizzata la precisione degli algoritmi per il monitoraggio del sonno, calorie ed esercizi

Ottimizzato l'uso del dial

Ottimizzata l'esperienza d'uso e altri problemi

Per scaricare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che collegare Xiaomi Smart Band 7 Pro al vostro smartphone ed aprire l'app Mi Fit che vi notificherà subito la presenza di un nuovo firmware. Tra pochi giorni, inoltre, l'azienda cinese potrebbe portare in Europa anche Watch S2 e la nuova Smart Band 8, arricchendo in questo modo il portfolio dei wearable.

