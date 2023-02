Amazon risponde al NO IVA MediaWorld: prezzi migliori del Black Friday!

In queste ore MediaWorld ha lanciato la nuova promozione NO IVA con sconti su tantissimi prodotti di elettronica, ma Amazon non è rimasta a guardare: il colosso dell'e-commerce infatti ha pareggiato e migliorato gli sconti, offrendo in alcuni casi dei prezzi più bassi anche del Black Friday! Questo weekend sembra esserci una sola parola d'ordine: risparmio.

Amazon e MediaWorld si sfidano a colpi di offerte: prezzi più bassi anche del Black Friday

Fino a domenica 26 febbraio il NO IVA di MediaWorld permette di risparmiare il 18,04% su su tantissimi prodotti tra cui grandi e piccoli elettrodomestici, tv e home cinema, telefonia, computer e prodotti ricondizionati garantiti. Lo sconto è già applicato ai prezzi online e non è comulabile con altre offerte, ma per usufruirne è necessario collegare la carta MW Club al proprio account. Se non avete ancora la carta, è possibile richiederla in modo del tutto gratuito attraverso il sito ufficiale.

Amazon, come già accennato in precedenza, non è rimasta a guardare ed ha infuocato il weekend delle offerte pareggiando gli sconti offerti dalla nota catena di negozi di elettronica: in alcuni casi, addirittura i prezzi sono migliori di quelli offerti in occasione del Black Friday, l'occasione di risparmio per eccellenza. Abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte disponibili attualmente su Amazon, tra cui i minimi storici su iPad, MacBook Pro, Mac Mini e addirittura il nuovossimo Samsung Galaxy S23 Ultra!

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il