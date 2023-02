Anche Notion presenta la sua IA: prendere appunti è più semplice che mai

Dopo un lungo periodo di test interno, Notion lancia finalmente la sua intelligenza artificiale che aiuta a scrivere note, creare riassunti e stilare veri e propri articoli, con la correzione e il miglioramento del testo automatico. L'app per la produttivià all-in-one, quindi, si arricchisce di un vero e proprio assistente intelligente in grado di creare una moltitudine di elementi di testo grazie ad un semplice input di poche parole.

Notion AI migliora la scrittura, corregge gli errori e crea articoli e annotazioni da zero

Notion è una piattaforma di produttività e collaborazione che consente di organizzare, gestire e condividere informazioni in modo efficiente. È una sorta di blocco note digitale che combina elementi di un gestore di progetti, un calendario, una piattaforma di condivisione di file e una suite di produttività. Grazie a questo strumento è possibile creare pagine, note e database personalizzati per organizzare informazioni su progetti, attività, compiti quotidiani e tanto altro ancora.

Con l'arrivo di Notion AI, la piattaforma si arricchisce di una intelligenza artificiale in grado di elaborare testi e riconoscere immagini e audio per creare dei riassunti da semplici annotazioni fotografico oppure vocali. Per esempio, la registrazione di una lezione universitaria può essere importata in Notion per essere sbobinata dalla IA che creerà automaticamente per noi un riassunto. Stesso discorso vale per le riunioni, il cui report può essere elaborato da Notion AI per creare automaticamente un riepilogo dei dati più interessanti.

Notion è disponibile sia su desktop che mobile, mentre Notion AI può essere utilizzato gratuitamente fino al 5 aprile. Al termine del periodo promozionale il costo salirà a 10 dollari mensili: un piano più economico di ChatGPT Plus che richiede un pagamento mensile di 20 dollari.

