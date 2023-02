Sony Xperia 10 V: il design mostrato nei primi render

Nel corso del 2023 arrivaranno sul mercato i nuovi mid-range di Sony, tra cui il tanto atteso Xperia 10 V. In queste ore sono emerse online le prime immagini che mostrano il design del nuovo smartphone nipponico, in dei render realizzati in CAD. Le differenze con il predecessore sembranno essere poche, con alcuni dettagli che vanno a perfezionare lo stile del telefono.

Il design di Sony Xperia 10 V nei primi render: poche differenze con il predecessore

Stando a queste prime immagini trapelate in rete, Sony Xperia 10 V potrebbe essere dotato di un notch a goccia o a punch-hole per la fotocamera frontale, con bordi piuttosto marcati per quanto riguarda il display. Il lato posteriore dello smartphone potrebbe essere caratterizzato da un'isola a forma di pillola per il blocco fotocamera, con tre diverse lenti ed un doppio flash LED. Come sempre, il logo Sony potrebbe primeggiare al centro dello smartphone, mentre il brand Xperia sarebbe riservato alla parte bassa.

Il lato destro dello smartphone potrebbe essere caratterizzato dai pulsanti per il volume e lo spegnimento, mentre quello sinistro dal comparto per scheda SD e scheda SIM. Potrebbe essere presente anche il jack da 3.5 millimetri per le cuffie sul lato superiore, mentre su quello inferiore potremmo trovare l'ingresso USB-C e il piccolo foro dedicato solitamente al microfono.

Stando ai precedenti leak, lo schermo OLED potrebbe avere una dimensione di 6.1″ con risoluzione FHD+, mentre il Sony Xperia 10 V potrebbe essere equipaggiato con un chipset Snapdragon 6 Gen 1, basato sulla produzione a 4 nm. Non ci resta che attendere maggiori informazioni da parte dell'azienda giapponese per scoprire i dettagli precisi su questo nuovo smartphone di fascia media.

