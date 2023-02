Il nuovo ceppo tech di Xiaomi asciuga e sterilizza gli utensili da cucina

Ormai i gadget della piattaforma di crowdfunding sono diventati una vera e propria passiona per i Mi Fan, sia che si tratti di accessori utili che di dispositivi “simpatici”. L'ultima novità di Xiaomi YouPin è un pratico ceppo portacoltelli che asciuga e sterilizza gli utensili, una soluzione rinnovata rispetto alle scorse generazioni, più grande e ancora più utile.

Xiaomi YouPin: ecco il nuovo ceppo per coltelli e utensili da cucina, che asciuga e sterilizza

Similmente a quanto visto con i prodotti passati, anche questo nuovo ceppo tech targato Xiaomi YouPin si configura come un alleato prezioso per la tua cucina. Per prima cosa è in grado di asciugare gli utensili, senza la necessità di lasciarli gocciolare; inoltre è presente una luce UV per sterilizzare i vari accessori. In questo modo la pulizia sarà ancora più profonda e completa.

Il supporto per gli utensili può essere rimosso e lavato senza problemi mentre il mini schermo LED frontale indicato lo stato del dispositivo. Si tratta di un ceppo abbastanza ampio (30,5 x 26 x 10,8 cm), in grado di ospitare coltelli (anche di grandi dimensioni), taglieri, mestoli ed altri utensili.

Il nuovo ceppo portacoltelli Xiaomi YouPin arriva su AliExpress ed è in offerta lampo con uno sconto del 20%. La spedizione è leggermente salata, ma giustificata dal fatto che si tratta pur sempre di un accessorio di grandi dimensioni.

