Sony Xperia 10 V: display OLED da 6.1″ e nuovo chipset Snapdragon?

In rete sono emerse in queste ore nuove informazioni sul Sony Xperia 10 V, smartphone medio di gamma che potrebbe arrivare sul mercato con un chip Snapdragon totalmente inedito.

In arrivo nel 2023, Sony Xperia 10 V potrebbe debuttare con un nuovo chipset

Sony Xperia 10 IV

Successore del Sony Xperia 10 IV arrivato sul mercato ad inizio 2022, questo nuovo Smartphone dell'azienda giapponese potrebbe essere dotato del chipset Snapdragon 6 Gen 1, basato sulla produzione a 4 nm.

Questo nuovo chip dovrebbe offrire allo smartphone di Sony una maggiore efficienza, supporto per le reti WiFi 6 e la possibilità di sfruttare la potenza delle memorie LPDDR5 ad una velocità di clock di 3200 MHz.

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, Sony Xperia 10 V non dovrebbe allontanarsi molto dalle caratteristiche del suo predecessore. Lo schermo potrebbe essere leggermente più grande: un OLED da 6.1″ con risoluzione FHD+ con rapporto d'aspetto in 21:9.

Potrebbe tornare anche la combinazione di 6 GB di RAM accompagnati da 128 GB di spazio di archiviazione, questa volta però sostituendo le memorie LPDDR4x con le già sopracitate LPDDR5. La batteria, invece, potrebbe avere un piccolo upgrade passando a 5150 mAh (5000 mAh sul modello precedente).

Al momento non sono disponibili dettagli o indiscrezioni sul comparto fotografico. Non è chiaro se Sony voglia continuare ad offrire anche qui la tripla fotocamera 12 + 8 + 8 MP oppure lasciare spazio a qualche sensore più performante.

Sony Xperia 10 V è atteso nel Q2 2023, seguito a ruota dal nuovo Xperia Ace IV, che per la prima volta potrebbe lasciare il mercato nipponico per approdare anche su quello globale.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il