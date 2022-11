Fate splendere la vostra casa con questi aspirapolvere JIMMY, in offerta per il Black Friday

Quale migliore occasione, se non il Black Friday, per aggiudicarsi un nuovo aspirapolvere per pulire la casa in modo molto più veloce ed efficace? Abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte JIMMY, noto produttore che ha in passato collaborato anche con Xiaomi e che produce oggi alcuni degli aspirapolvere più apprezzati in rapporto qualità-prezzo. Diamo un'occhiata agli articoli in offerta che abbiamo selezionato per voi!

Uno dei tanti prodotti JIMMY in offerta è l'aspirapolvere portatile antiacaro BX7 Pro. Questo dispositivo, per quanto piccolo e compatto, è dotato di un potente motore da 700W che promette di rimuovere il 99,99% di acari e batteri grazie alla tecnologia a sterilizzazione UV e a ultrasuoni, che non si limita ad eliminare ma ne previene anche la riproduzione e crescita.

Oltre ciò, JIMMY BX7 Pro è anche dotato di una avanzata funzione che simula i raggi solari e gli permette di emettere calore a una temperatura di 60°C. In questo modo, e avvalendosi della spazzola anti-acaro ultra ampia, l'aspirapolvere può igienizzare materassi, divani, cuscini e altre superfici. Altra caratteristica molto interessante è il sensore della polvere, che riesce a percepire la quantità di sporco presente sulla superficie e si colora di blu quando questa è completamente pulita e priva di polvere/acari, o di rosso in caso contrario.

Un altro prodotto in offerta è la scopa elettrica senza fili JIMMY H9 Flex. Dal design ergonomico pensato per garantire una pulizia profonda, pratica ed efficace, questa scopa elettrica è dotata di un motore digitale brushless ad alta velocità da 500 W ed una potenza di aspirazione pari a 200 AW. La batteria integrata offre fino a 80 minuti di autonomia, quanto basta per pulire anche case molto grandi.

JIMMY H9 Flex dispone poi di un display LED che mostra lo stato della batteria e la modalità d'uso attiva: in particolare, la scopa elettrica ne offre quattro (modalità Eco, modalità Turbo, modalità Max e modalità Auto, così da garantire una più facile pulizia della casa). Anche questo dispositivo vanta un sofisticato sistema a LED che consente di aspirare in modo più preciso negli angoli più bui, individuando sporco e polvere e segnalandolo nel display.

