I 5 Vacuum MIGLIORI in offerta su Amazon al Black Friday

Sono giorni molto intensi questi del Black Friday e se avete puntato qualche prodotto in particolare da acquistare, in questi giorni potreste trovare dei prezzi veramente interessanti. E' vero che, molto spesso, capita che i prodotti non siano proprio offerti al prezzo più basso di sempre, ma nelle offerte che stiamo selezionando in queste raccolte state certi che gli abbassamenti di prezzo sono importanti e verificati singolarmente.

Oggi è il turno di cinque aspirapolvere e lavapavimenti in offerta su Amazon in occasione del Black Friday: sono modelli per tutte le tasche e per tutte le esigenze, e molti di loro sono delle nostre vecchie conoscenze.

Top 5 Vacuum in offerta su Amazon al Black Friday

Proscenic WashVac F20

Proscenic F20 è uno dei prodotto che personalmente ho provato nell'ultimo periodo: è un aspirapolvere senza fili 3-in-1, che oltre ad aspirare sporco e polvere, può anche lavare e asciugare gran parte delle superfici. Può vantare a propria disposizione di due serbatoi da 1L ciascuno, per l'acqua pulita e per l'acqua sporca, che consentono di pulire e lavare in modo spensierato superifici anche piuttosto ampie senza avere la preoccupazione di rimanere senz'acqua.

Per quanto riguarda l'utilizzo, invece, è tutto estremamente intuitivo perchè Proscenic F20 si comanda interamente tramite tre tasti: il primo è il fondamentale, serve per accenderla e spegnerla, poi c'è un secondo tasto che permette di switchare tra le varie modalità di pulizia compatibili, e poi c'è un terzo ed ultimo nella parte superiore del manico che vi permette di avviare la procedura di autolavaggio UV.

Ha una potenza di aspirazione fino a 15KPa con assorbimento di circa 150W ed è uno dei prodotti che più ho adorato nel corso dell'ultimo anno: solitamente i robot automatici tendono un po' ad “impasticciare” il pavimento con le sostanze come la maionese, ma in questo caso al secondo passaggio persino nelle fughe tra una piastrella e l'altra non c'era traccia di maionese, nemmeno a volerle scovare a tutti i costi.

Maggiori dettagli li trovate nella mia recensione completa, ed in questo caso il prezzo è davvero una bomba perchè scende del 26%, per una spesa complessiva di 295€ con spedizione gratuita da Amazon: il miglior acquisto che possiate fare in questo ambito.

Yeedi Vac Max

Esteticamente è uguale a tanti altri: è il classico aspirapolvere automatico dal design circolare, con la solita base di ricarica, ma senza stazione di auto svuotamento, che in caso dovesse servirvi è da acquistare separatamente. Aspetto estetico che salta all'occhio in questo modello è l'assenza della torretta LIDAR che rende lo Yeedi Vac Max adatto ad infilarsi lì dove altri prodotti per via dell'altezza non riescono.

A livello di potenza è dotato di un motore in grado di aspirare fino a 3000Pa un valore che, valutato in base al reale prezzo di vendita, lo mette al di sopra della media di mercato: generalmente, infatti, a questi prezzi si trovano modelli in grado di aspirare ad una media di 2500 Pa.

Ovviamente lui è dotato anche del panno in microfibra per sfruttare la modalità di lavaggio: a differenza dei modelli più costosi, qui non ci sono mop rotanti e che esercitano una pressione sulla superficie in fase di lavaggio, motivo per cui è consigliato per pulizie quotidiane e non per ambienti molto sporchi che invece necessitano di un po' di grinta in più.

Questo lo troviamo in offerta ad un prezzo interessante, 219€ rispetto i 349€ di listino: è un prodotto alla portata di tutti e nella sua fascia di prezzo mi risulta difficile trovare dei competitor alla sua altezza.

Ecovacs T10 Plus

Con Ecovacs T10 Plus il livello, onestamente, un po' si alza: ha una diametro da 35cm, è alto 10cm, ha la torretta laser e c'è la stazione di autosvuotamento con capienza da ben 3.2L, ancora oggi una delle più grandi in circolazione. Anche questo modello, nonostante il prezzo più alto del precedente, non possiede i due mop rotanti ma sempre il solito panno in microfibra: a differenza del precedente, però, il panno è posizionato su una struttura in grado di vibrare per 600 volte al minuto che garantisce una pulizia niente male.

Qui nonostante la potenza di aspirazione di “soli” (si fa per dire) 3000Pa, che non lo rendono sicuramente il più potente in circolazione, Ecovacs ha lavorato tantissimo sull'ottimizzazione della pulizia e della mappatura, aumentando sostanzialmente il rendimento dell'aspirazione. Buono anche il sistema di lavaggio dei pavimenti che, grazie alle 600 oscillazioni al minuto è decisamente più incisivo rispetto a quello che otterrebbero altri modelli senza questa funzionalità. Anche se va detto, però, che per un lavaggio “vero” la soluzione con i mop rotanti rimane la migliore.

Anche questo modello, come i precedenti, è dotato di connettività Wi-Fi che gli permette di interagire con i nostri smartphone e mappare l'intera casa, dividendo le zone, avviando pulizie settorializzate e moltissimo altro. Il suo prezzo di partenza era molto importante, ed è stato uno scoglio piuttosto ampio da superare anche quando lo provammo: 999€ nei mesi scorsi in cui lo provammo ed ora in occasione del Black Friday su Amazon è possibile acquistarlo con oltre 300 euro di sconto, e quindi a 629€.

Jimmy H8 Pro

Torno per un attimo alle “scope” e non ai robottini smart: Jimmy H8 Pro. Pesa meno di un chilo e mezzo, è caratterizzata dalla classica impugnatura a pistola e straordinariamente non possiede alcun grilletto, in quanto i tasti sono tutti sulla parte posteriore. Qui troviamo un piccolo display LCD che ci mostra la modalità di lavoro e la percentuale residua di batteria.

l motore è un brushless digitale da 1000.000 rpm che è in grado di garantire una potenza di aspirazione massima di ben 160 AW a 100.000 rpm grazie alla quale capiterà molto raramente di dover passare la scopa elettrica per due volte su un'area sporca. Tuttavia la modalità AUTO è decisamente ben ottimizzata e su questo modello non sentirete mai la necessità di aumentare.

Ad ogni modo, la pulizia con la JIMMY H8 Pro scorre che è un piacere, materiali e ergonomia sono da prendere d'esempio e nel caso fosse necessario è possibile anche togliere anche il tubo in alluminio ed agganciare gli altri componenti, per esempio la spazzola rotante più piccola per pulire i divani JIMMY H8 Pro come un aspirabriciole (ma un po' più potente). Manca, come avrete intuito, la possibilità lavare i pavimenti.

Anche qui lo sconto è importante perche si passa da 339€ del prezzo di listino a 215€, una somma appetibile per un prodotto che fa il suo lavoro in modo eccezionale.

Ecovacs T9 AIVI

Per presentarvi l'ultimo protagonista di questa selezione voglio saltare le parti estetiche che ormai accomunano gran parte di questi prodotti, e voglio andare direttamente al sodo: Ecovacs T9 AIVI porta con sè una grande novità e la si nota quando si ruota l'aspirapolvere e si osservano con più attenzione le spazzole. Sono di colore azzurro, sono due e ruotano in verso opposto per riuscire ad aspirare con più efficacia non solo lo sporco, ma soprattutto i peli degli animali domestici ed i capelli che vanno a finire sul pavimento. Sembrerà una sciocchezza, ma fa la differenza durante l'uso.

La potenza non è tra le più alte mai viste, si parla di 3000Pa massimi, ma l'eccellente ottimizzazione del sistema di riconoscimento dell'ambiente e dello sporco, unita alle innovative spazzole utilizzate, rendono di fatto questo robot tra i più performanti in termini di aspirazione, con un basso consumo di batteria e soprattutto una bassissima rumorosità di soli 70dB. Ovviamente è dotato anche di funzionalità per il lavaggio del pavimento grazie al Mop installato: vi consiglio di attivare tramite l'applicazione la “doppia passata”, così da assicurarvi una pulizia più efficace della vostra casa.

Ad ogni modo ciò che rende estremamente interessante questo prodotto è il suo cuore smart: in primis il riconoscimento degli oggetti, che ottimizza in maniera profonda tutto il processo di pulizia ed aggiramento degli ostacoli, ed in secondo luogo una modalità destinata alla sicurezza in casa perchè lui si trasforma in una vera e propria telecamera di sorveglianza e non solo permetterà di controllare in tempo reale le operazioni di pulizia, ma con una funzione “sentinella” lo si potrà mandare a spasso per la casa, registrare clip oppure sfruttare l'audio a due canali.

Il suo prezzo è di 399€, 100 in meno del suo solito prezzo: purtroppo, però, la stazione di autosvuotamento va acquistata separatamente.

