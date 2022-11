Comincia la Black Week OPPO: sconti fino al 50% e coupon esclusivo per GizChina!

La settimana più importante dell'anno (per gli appassionati di sconti e amanti del risparmio) è giunta e lo store ufficiale OPPO è pronto a dire la sua con una valanga di offerte sull'interno ecosistema: la Black Friday Week è cominciata e porta con sé occasioni irripetibili e sconti fino al 50% sul meglio della tecnologia targata OPPO. Smartphone e accessori scendono a prezzi top, ma solo per questa settimana di follie!

Black Friday Week: tutte le offerte targate OPPO Store (anche su Amazon)

L'evento firmato OPPO durerà dal 21 fino a lunedì 28 novembre: una settimana di sconti sullo store ufficiale ed Amazon, con protagonisti gli ultimi smartphone delle serie Find e Reno, i dispositivi audio e wearable e il nuovo OPPO Pad Air, il primo tablet del brand ad arrivare in Italia. La Black Friday Week di OPPO Store è decisamente impegnativa, con occasioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Scegliete i vostri dispositivi preferiti dell'ecosistema del brand!

Per quanto riguarda gli smartphone OPPO, ovviamente non mancano sconti sulla serie Find X5. Si tratta della gamma di punta del brand, composta dai modelli Find X5 (549.9€), Find X5 Pro (949.9€) ed il “piccolo” Find X5 Lite (a 329.9€). Il trittico punta forte sull'eleganza e lo stile, ma anche sulla forza bruta e sulle performance. Inoltre anche dal punto di vista delle fotocamera abbiamo tra le mani dei dispositivi super, in particolar modo per quanto riguarda il maggiore dei tre.

Anche la serie Reno 8, nuova di zecca, è in sconto: il modello Reno 8 standard scende a 499.9€ mentre il fratellone 8 Pro è in promozione a 729.9€ (entrambi con sei mesi aggiuntivi di garanzia, solo su Amazon). Ovviamente trovate in sconto anche Reno 7 e Reno 6 Pro, due dispositivi sempre attuali (e stilosissimi).

Le offerte per la Black Friday Week di OPPO continuano anche sugli smartwatch del brand (con prezzi a partire da 48.9€) e sugli auricolari true wireless. L'altro grande protagonista della settimana è OPPO Pad Air: il tablet scende a soli 229.9€ e 249.9€, rispettivamente per le versioni da 64 GB e da 128 GB!

Per scoprire tutte le occasioni OPPO per il Black Friday non resta che date un'occhiata allo store ufficiale e su Amazon! Inoltre vi segnaliamo un Coupon Esclusivo per i fan di GizChina: basta utilizzare il codice OPPOGIZ10 per ottenere subito uno sconto aggiuntivo di 10€!

