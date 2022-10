Sony Xperia Ace IV: un nuovo super compatto per il mercato globale?

Nuovo super compatto in vista da casa Sony? Pare proprio che il colosso nipponico stia lavorando ad un nuovo smartphone con un display da 5.5″. Potrebbe trattarsi di Sony Xperia Ace IV, ma sarà proprio così? Ecco cosa è stato scoperto.

Xperia Ace IV sarà il prossimo super compatto di Sony?

Sony avrebbe in cantiere un nuovo smartphone Xperia. Stando a quanto riferito dalla fonte, dovrebbe trattarsi di un nuovo medio-gamma molto compatto, molto probabilmente il Sony Xperia Ace IV. Si dice che il dispositivo sia dotato di un display da 5.5″ con risoluzione FullHD.

Rispetto al suo predecessore, che è rimasto un'esclusiva per il mercato nipponico, si dice che il nuovo smartphone verrà reso disponibile a livello globale. Se è davvero così, non lo sappiamo. Del resto queste non sono altro che indiscrezioni e per scoprire quale sarà il futuro del presunto Sony Xperia Ace IV dovremmo attendere ancora un bel po'. Essendo il suo predecessore stato lanciato a giugno di quest'anno, infatti, si pensa che anche il nuovo smartphone possa debuttare nello stesso periodo del 2023.

Altre presunte caratteristiche di Sony Xperia Ace IV includerebbero un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, 6 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione interna e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18W.

