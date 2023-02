POCO X5 GT sta arrivando, cosa aspettarsi?

Abbiamo di recente assistito al lancio di POCO X5 e X5 Pro, due medio-gamma che vedono dalla propria parte degli ampi schermi AMOLED, processori Qualcomm piuttosto capacitativi e modem 5G per una esperienza di rete super veloce. Da tempo, tuttavia, si vocifera di un terzo modello della serie, e pare proprio che quel dispositivo sia in arrivo. Stiamo parlando di POCO X5 GT: lo smartphone ha ottenuto la certificazione IMDA e ciò lascia presagire che il lancio sia molto vicino.

POCO X5 GT ottiene la certificazione IMDA, lancio dietro l'angolo?

Dopo il debutto di POCO X5 e X5 Pro, potremmo presto assistere al lancio del terzo modello della serie: il tanto chiacchierato POCO X5 GT. Tutto questo chiacchiericcio, tuttavia, lo si deve più al fatto che – con tantissime probabilità – ci ritroveremo di fronte l'ennesimo caso di rebrand che per la novità in sé.

Secondo le prime indiscrezioni, infatti POCO X5 GT sarebbe un Redmi Note 12 Turbo rinominato, e tra le caratteristiche principali potrebbe contare uno schermo AMOLED da 6,67″con risoluzione Full HD+, un chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 e una fotocamera principale da 50 MP.

Ad ogni modo, come già anticipato, il dispositivo è apparso con numero di modello 23049PCD8G su IMDA (Infocomm Media Development Authority), il sito dell'autorità di regolamentazione di Singapore per i contenuti multimediali, i servizi e le applicazioni. Lo smartphone ha ottenuto anche la certificazione BIS (Bureau of Indian Standards), suggerendo che il debutto coprirà anche il mercato indiano – e quindi, molto probabilmente, globale.

Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale per POCO X5 GT, ma tutti questi indizi lasciano intuire che quel momento sia piuttosto vicino.

