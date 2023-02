OnePlus Nord Band arriverà quest’anno (e potrebbe essere molto vicina)

Dopo aver ampliato la sua linea di smartphone, OnePlus si è gettata a capofitto anche nel campo degli accessori. Auricolari, smartwatch, ma anche prodotti tech più complessi (come le smart TV): ormai la casa di Pete Lau offre un vero e proprio ecosistema, che periodicamente va ad arricchirsi con delle novità (basti pensare alla tastiera meccanica del brand). Ora anche OnePlus Band sta per tornare, anche se il prossimo indossabile dovrebbe debuttare come parte della gamma Nord.

OnePlus Nord Band: la prima smartband della serie sarebbe vicina al debutto

OnePlus Band

Era il 2021: il nuovo anno cominciava con il debutto di un prodotto mai visto prima nel portfolio di OnePlus, ossia una smartband. L'azienda cinese mirava a sfidare big del calibro di Xiaomi e Amazfit, ma le cose non sono andate poi così bene (almeno per quanto riguarda il settore dei wearable). A quanto pare, nel 2023 la compagnia proverà a fare il bis con OnePlus Nord Band, un nuovo braccialetto intelligente.

In realtà il nome di questo prodotto era già comparso lo scorso agosto; il lancio era atteso insieme a quello di OnePlus Nord Watch, ma così non è stato. La prima smartband della serie Nord arriverà quest'anno, secondo una fonte non specificata. Inoltre pare che non ci sarà d'attendere molto e che il debutto sia previsto quasi a stretto giro.

Design, specifiche e caratteristiche sono ancora sconosciuti ma se è vero che il lancio è dietro l'angolo, sicuramene nei prossimi giorni arriveranno delle novità.

