Lubluelu presenta SG60: il robot aspirapolvere con navigazione smart

Lubluelu, azienda specializzata nella realizzazione di robot aspirapolvere e soluzioni per la pulizia della casa, presenta oggi il nuovo modello SG60. Questo robottino domestico offre un sistema di navigazione unico che permette di evitare con cura gli ostacoli e le possibili cadute.

Lubluelu SG60: navigazione con giroscopio, aspirazione 2700 Pa e ottima autonomia

Lubluelu SG60 è un robot aspirapolvere dotato di un sistema di navigazione smart: il dispositivo, infatti, è equipaggiato con un giroscopio (proprio come quelli utilizzati sui veicoli e sugli smartphone) in grado di orientare al meglio la navigazione, oltre a sfruttare i sensori anti-caduta e anti-collisione ad infrarossi per evitare gli ostacoli. In questo modo, la navigazione guadagna un'efficienza dell'oltre l'80%, creando una mappa dettagliata dell'abitazione.

SG60 è fornito di un sistema di aspirazione da 2700 Pa in grado di rimuovere facilmente polvere, sporcizia, capelli e peli di animali dal pavimento, ma anche dai tappeti e dalle superfici più complicate. Grazie alla sua altezza di soli 2.99″, il robot può facilmente infilarsi sotto divani e letti per una pulizia più accurata.

Proprio per i tappeti, per di più, è prevista una modalità dedicata per la pulizia profonda, in modo da rimuovere polvere e sporcizia che si può annidare su questo tipo di superficie. Il vacuum cleaner, inoltre, può sfruttare fino a 4 modalità differenti per la pulizia, in modo da adattarsi sempre ad ogni tipo di situazione.

Il modello SG60 è anche provvisto di spazzole laterale ed un rullo spazzolante a forma di V che sono in grado di pulire ogni angolo della casa: una soluzione ideale per chi ha una famiglia numerosa con bambini e animali domestici. La batteria da 2600 mAh, inoltre, garantisce un'autonomia di almeno 130 minuti, utili soprattutto a pulire case grandi fino a 130 metri quadri.

La sua natura smart, consente a Lubluelu SG60 di essere controllato anche tramite App oppure assistente vocale. Il robot, infatti, può ricevere indicazioni tramite Alexa e Google Assistant per iniziare a pulire la casa, oppure tornare alla base di ricarica. Il dispositivo, inoltre, è particolarmente silenzioso (tra i 55 e i 62 dB) è può essere azionato tranquillamente anche di notte senza disturbare.

Lubluelu SG60 è disponibile sul sito ufficiale dell'azienda al prezzo di listino di 189.99€. Grazie al nostro codice sconto esclusivo, tuttavia, potrete ottenere un fantastico sconto del 40% che farò scendere il prezzo del dispositivo a 113.99€!

