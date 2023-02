Xiaomi: anche CyberOne e CyberDog saranno al MWC 2023

Il Mobile World Congress è un grande palcoscenico per tutti i produttori di smartphone e dispositivi smart mobile che vogliono far conoscere i propri prodotti al mondo. Ogni anno sono tantissime le nuove tecnologie presentate in questa sede e Xiaomi ha deciso di portare a Barcellona anche CyberOne e CyberDog, i due robot della compagnia cinese.

Non solo smartphone: al Mobile World Congress Xiaomi porta anche CyberOne e CyberDog

CyberOne di Xiaomi è un robot dotato di un modulo di visione Mi-Sense che, combinato con l'intelligenza artificiale, è in grado di percepire lo spazio in 3D e riconoscere gli individui, i gesti e le espressioni. In questo caso, per esempio, possiamo vederlo suonare la batteria, con gli input inviati sottoforma di file MIDI.

CyberDog, d'altro canto, è la versione Xiaomi dei cani robotici di Boston Dynamics: questo “robot quadrupede di ispirazione biologica” è alimentato dalla piattaforma Jetson Xavier NX di NVIDIA e può essere controllato tramite l'applicazione per smartphone, comandi vocali e anche un telecomando venduto a parte.

Non sappiamo se la presenza dei due robot al Mobile World Congress di Barcellona sia un preludio all'arrivo sui mercati internazionali dei due androidi, ma sarà di certo un'ottima occasione per vedere in azione le tecnologie sviluppate da Xiaomi.

