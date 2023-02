OPPO sarà al MWC 2023 con Find N2 Flip e tante novità: arriva la conferma

Manca ormai pochissimo all'evento tech più importante della prima metà dell'anno: il Mobile World Congress è dietro l'angolo e ora anche un altro grande nome asiatico ha confermato la sua presenza. OPPO sarà al MWC 2023, la fiera tecnologica di Barcellona, il palcoscenico perfetto per mostrar il nuovo Find N2 Flip e tante altre novità.

OPPO al MWC 2023: quali sono le novità in arrivo?

L'azienda asiatica ha anticipato alcuni dei dispositivi che vedremo alla fiera catalana. Ovviamente sarà dato ampio spazio a OPPO Find N2 Flip, il primo pieghevole a conchiglia e il primo dispositivo fold del brand ad essere lanciato in Europa. Il nuovo flip phone è stato lanciato anche in Italia ed è pronto a lanciare il suo guanto di sfida in tutto il continente.

Per quanto riguarda le altre novità di OPPO al MWC 2023, la compagnia cinese ha deciso di puntare sul tema “Inspire to Believe”: oltre al flagship pieghevole ci saranno nuovi prodotti per la connettività e device IoT, oltre alle ultime innovazioni in termini di ricerca e sviluppo nell'ambito di chip, smart-health, AR e ricarica rapida.

Tra i vari dispositivi ci sarà la nuova generazione di occhiali AR OPPO Air Glass 2 (saranno disponibili da testare) e non mancheranno OHealth H1 e il chip Marisilicon Y. Si tratta di una serie di prodotti mostrati in occasione dell'INNO DAY 2022, che ora potranno essere scoperti anche dagli utenti europei. OPPO sarà presente al MWC 2023 dal 28 febbraio al 3 marzo (#3M10, Hall 3, Fira Gran Via).

Tra le novità presenti alla fiera di Barcellona vi segnaliamo anche la presenza del nuovo concept phone targato OnePlus e il lancio Global della serie Xiaomi 13!

