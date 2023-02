Lenovo GeekPro G5000: il laptop per i gamer attenti al portafoglio

Con questa nuova serie di laptop da gaming, Lenovo strizza un occhio ai videogiocatori che desiderano un dispositivo capace di garantire delle buone prestazioni, ma ad un prezzo più ragionevole. La serie in questione è la Lenovo GeekPro G5000 e dovrebbe posizionarsi al di sotto della gamma Legion.

Lenovo GeekPro G5000 sarà il prossimo laptop da gaming accessibile?

Con un post teaser pubblicato sui suoi canali social, Lenovo ha presentato GeekPro G5000, una nuova serie di laptop da gaming dal prezzo più accessibile. Al momento, non si hanno ancora informazioni sulle caratteristiche e sul costo di questa nuova famiglia di laptop, ma dovrebbe consistere in una soluzione più conveniente per i giocatori che desiderano un dispositivo potente senza però dover spendere una fortuna.

Si dice, infatti, che questa serie si posizioni al di sotto della famiglia Legion e che presenti caratteristiche piuttosto sofisticate, per continuare ad essere appetibile nonostante il prezzo più contenuto. L'aspetto meno premium lo si può scorgere già dal design di GeekPro G5000, dalle cornici molto più spesse che circondano il display rispetto a quelle di un Lenovo Legion.

Dal punto di vista delle caratteristiche, possiamo aspettarci un display ad alta frequenza di aggiornamento, una scheda grafica dedicata ed una CPU di ultima generazione. Ad ogni modo, queste sono delle mere ipotesi: come abbiamo anticipato, Lenovo non ha comunicato alcun dettaglio a riguardo, per cui attendiamo di conoscere la scheda tecnica completa per tornare a parlare con certezza di questo nuovo laptop da gaming.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il