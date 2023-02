OnePlus parla del suo primo pieghevole: sarà un vero flagship

Si è da poco concluso l'evento “To Fast & Smooth to Beyond” al MWC 2023, in cui OnePlus ha alzare l'attesa attorno a quello che sarà il suo primo smartphone pieghevole. Dopo essersi espressa contraria negli anni passati, la compagnia di Pete Lau si sta preparando a fare il suo ingresso nel mondo dei pieghevoli. E lo farà nel giro di qualche mese, con un prodotto che si prospetta possa dare del filo da torcere ai modelli attualmente in commercio, viste le affermazioni rilasciate alla fiera catalana.

Il primo smartphone pieghevole di OnePlus sarà un vero top di gamma

È praticamente certo che quello di OnePlus non sarà un flip phone bensì uno smartphone che diventa un mini-tablet, così come avviene sul Find N2 della casa madre OPPO. Nonostante questo legame, pare proprio che il foldable di OnePlus non sarà un rebrand di Find N2 bensì un modello inedito, su cui OnePlus si è espressa durante il succitato evento:

Il nostro primo smartphone pieghevole offrirà l'esperienza veloce e fluida tipica di OnePlus. sarà un flagship che non si fermerà al solo fatto di essere pieghevole in termini di design industriale, tecnologia meccanica e altri aspetti. Vogliamo portare sul mercato un dispositivo che rappresenterà l'avanguardia nel mercato dei dispositivi pieghevoli.

Seppur non siano stati forniti dettagli specifici, l'intenzione di OnePlus è quella di realizzare uno smartphone pieghevole che porti avanti le caratteristiche principali di OnePlus. Ci aspettiamo quindi un prodotto che rispecchi la sua filosofia in termini di qualità dello schermo, prestazioni, batteria e ricarica e magari un occhio anche al software. Quando si parla di pieghevoli si parla di smartphone molto costosi ma solitamente non all'altezza dei top di gamma tradizionali in termini di fotocamera: vedremo se la compagnia riuscirà a stupire sotto questo aspetto o meno, anche perché abbiamo già una data di lancio ufficiale.

Vi ricordiamo che al MWC 2023 non sono mancate novità degne di nota, come OnePlus 11 Concept e il primo dissipatore a liquido per smartphone.

