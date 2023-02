Avete un Google Pixel 7? Fate attenzione al video che lo fa crashare!

Un video che sta circolando in queste ore su YouTube sembrerebbe creare non pochi problemi ai nuovi smartphone di Google. I possessori di Pixel 7 e Pixel 7 Pro, infatti, si sono trovati difronte ad un riavvio improvviso del dispositivo dopo aver provato a visualizzare un clip del primo, storico, film di Alien.

Una clip di Alien in 4K costringe Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro a riavviarsi

Dopo i problemi con l'hardware, arrivano i problemi con il software: come ravvisato da tanti utenti su reddit e sui forum di supporto, sembrerebbe proprio che un semplice filmato aperto tramite l'app di YouTube sarebbe in grado di far crashare Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro, costringendo lo smartphone a riavviarsi e in alcuni casi alla perdita della connettività.

I danni, tuttavia, sembrerebbero non essere permanenti: dopo un riavvio manuale anche la connettività degli smartphone sembrerebbe tornare al normale funzionamento senza ravvisare ulteriori problemi. Non tutti gli utenti sembrerebbero essere interessati dal crash, anche se sono arrivate segnalazioni anche da parte di utilizzatori di Pixel 6 e Pixel 6a.

Al momento non si conosce la possibile causa, mentre il team di YouTube e quello di Google non hanno ancora commentato ufficialmente la vicenda. Non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui ci siano novità, ma se avete un Pixel 7 prestate molta attenzione ai video di YouTube che aprite.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il