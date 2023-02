Shortwave integra ChatGPT in Gmail per potenziare le email

Le intelligenze artificiali stanno rapidamente conquistando sempre più popolarità, entrando di prepotenza anche i quei servizi che utilizziamo su base giornaliera e che non potevamo immaginare potessero essere potenziati dall'IA. Shortwave, una nuova app per la gestione di Gmail, integra nel popolare servizio di mail di Google l'intelligenza di ChatGPT.

Email riassunte rapidamente e risposte automatiche: Shortwave rivoluziona Gmail con ChatGPT

L'obiettivo di Shortwave è quello di creare un'esperienza d'uso più piacevole per Gmail, aiutando l'utente a raggiungere l'obiettivo della “inbox zero“. Per farlo, il servizio ha recentemente integrato nell'applicazione GPT-3 di OpenAI, il modello di linguaggio utilizzato per il sempre più popolare ChatGPT.

Grazie a questa nuova integrazione è possibile creare dei brevi riassunti delle email più lunghe, in modo da perdere meno tempo nella lettura ma essere comunque informati dei dettagli più importanti. Anche le risposte rapide ottengono un potenziamento, con la possibilità di automatizzare interamente alcune delle risposte da inviare.

Shortwave è disponibile in versione beta sul web e tramite le applicazioni per Android e iOS. Il servizio di base che permette di utilizzare le ultime 90 email ricevuto è completamente gratuito, mentre il piano Standard con accesso illimitato viene offerto al prezzo di 9€ al mese.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il