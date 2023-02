OnePlus Buds Pro 2 si aggiornano: cos’è il Bluetooth LE Audio

Buone notizie per i possessori di OnePlus Buds Pro 2: promesso all'evento di lancio, con l'ultimo aggiornamento arriva ufficialmente il supporto Bluetooth LE Audio. Presentate in occasione del debutto Global di OnePlus 11, per le nuove cuffie true wireless era stato garantito che questa tecnologia sarebbe stata aggiunta “più avanti nel 2023”. E a quanto pare l'attesa non è stata particolarmente lunga: vediamo quindi cosa cambia con l'aggiunta di questa nuova funzionalità.

L'ultimo aggiornamento aggiunge il Bluetooth LE Audio alle OnePlus Buds Pro 2

BLUETOOTH LE AUDIO ENABLED!



LC3!



First time I've activley used earbuds with it pic.twitter.com/V0nSQ8ZRPX — Max Weinbach (@MaxWinebach) February 16, 2023

Alla tecnologie Bluetooth LE Audio abbiamo dedicato un intero articolo, in cui trovate illustrate tutti i dettagli. Al contrario dello standard Bluetooth Classic, qua l'acronimo sta per Low Energy, nome piuttosto esplicativo: grazie al nuovo codec LC3, le cuffie con Blutooth LE possono migliorare la qualità sonora usando meno energia. Al contrario di codec come SBC, AAC, Sony LDAC o Qualcomm aptX, che spaziano dai 320 ai 900 kbps, il codec LC3 ha un bitrate dinamico (fino a 345 kbps) che si adatta per abbassare i consumi della batteria.

Affinché si possa sfruttare la funzione Bluetooth LE delle OnePlus Buds Pro 2, è necessario avere uno smartphone dotato di Android 13, versione del sistema operativo che integra nativamente il supporto. Anche se opzioni avanzate come l'Audio Spaziale si affidano al più energivoro codec LHDC, dare agli utenti la possibilità di usare il codec LC3 comporterà per molti un aumento dell'autonomia senza impattare in maniera significativa sulla qualità audio.

