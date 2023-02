Questa basetta wireless Xiaomi è anche un “amplificatore” per la musica

Per la serie “gadget YouPin che non sapevate di volere”, eccovi l'ennesimo accessorio irrinunciabile dalla piattaforma di crowdfunding del brand cinese. Questa volta si tratta di una pratica base di ricarica wireless che cela un utile “amplificatore” per la musica, ora in offerta lampo a metà prezzo su AliExpress: Xiaomi YouPin colpisce ancora!

Come evidenziato anche in apertura, il nuovo gadget di Xiaomi YouPin che vi proponiamo oggi è una base di ricarica wireless ma cela anche un'altra funzione. All'apparenza sembra una semplice basetta (ha una potenza di 10W) dal design stravagante; in realtà la cavità inferiore funge da “amplificatore” per i contenuti multimediali.

Quindi è possibile caricare lo smartphone e contemporaneamente vedere un video con un audio più elevato, oppure ascoltare musica durante la ricarica. Il telefono può essere riposto sia in verticale che in orizzontale.

La nuova base di ricarica wireless con “amplificatore” integrato arriva da Xiaomi YouPin ed è è disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress, con un'offerta lampo davvero niente male.

