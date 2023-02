Neovision Glass: i primi occhiali smart AR di Nubia saranno al MWC 2023

I primi occhiali smart AR del brand cinese sono in dirittura d'arrivo: l'evento di lancio è fissato per la fiera catalana. ZTE presenterà i nuovi Nubia Neovision Glass direttamente al MWC 2023: insomma, sembra che questo sia l'anno degli accessori per la compagnia asiatica!

Nubia Neovision Glass al MWC 2023: ZTE presenta i primi occhiali smart AR del brand

Nei giorni scorsi Nubia ha annunciato il debutto del suo tablet 3D: si tratterà di un dispositivo in grado di mostrare contenuti tridimensionali, senza la necessità di occhialini. Un passo avanti importante a livello tecnologico (per il brand cinese) ed ora è stata annunciata un'ulteriore novità. Nubia Neovision Glass sono i primi occhiali smart AR della casa cinese e saranno presentati il 28 febbraio a Barcellona, in occasione del MWC 2023.

L'azienda non ha ancora svelato tutte le sue carte, limitandosi ad affermare che il nuovo prodotto sarà utilizzabile in ogni scenario della vita quotidiana (ossia ufficio, sport e intrattenimento).

Il design è stato mostrato dal primo teaser ufficiale, che mostra un paio di occhiali sportivi con delle stanghette spesse (presumibilmente troveremo anche degli speaker integrati). Per ora questo è tutto ciò che sappiamo, ma comunque manca ormai pochissimo prima del MWC 2023, l'evento tech più atteso della prima metà dell'anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il