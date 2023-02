OnePlus 11 5G ora disponibile: cover in regalo, bonus permuta e sconti sugli accessori!

La fase di preorder dedicata all'ultimo top di gamma targato OnePlus è giunta alla conclusione ma questo non significa che le occasioni per risparmiare sono terminate. OnePlus 11 5G è finalmente disponibile all'acquisto nello store ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire quali sono le iniziative dedicate al lancio del nuovo flagship!

OnePlus 11 5G è finalmente disponibile all'acquisto: tutte le occasioni per risparmiare

L'ultimo OnePlus 11 5G ha debuttato di recente: dopo il lancio in patria, il top di gamma è arrivato in Italia e ovviamente non poteva che conquistare fin da subito il cuore degli appassionati del brand (e di tecnologia in generale). Il flagship ha fatto vari passi avanti dalla precedente generazione: parliamo dei primi smartphone in commercio equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 2, l'ultimo processore di punta realizzato da Qualcomm.

Un design elegante e fresco, un ampio schermo Super Fluid AMOLED da 6,7″ QHD+ a 120 Hz, tanta batteria (5.000 mAh) ed una ricarica ultra-rapida da 100W: queste sono solo alcune delle caratteristiche di OnePlus 11. Il top di gamma offre un sistema di fotocamere da 50 + 48 + 32 MP con IMX890, OIS, ultra-wide e teleobiettivo, con ottimizzazioni Hasselblad.

Ora OnePlus 11 5G è disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 849€ (8/128 GB) e di 919€ (16/256 GB): fino al 17 marzo e fino ad esaurimento scorte, acquistando il nuovo arrivo del brand ricevi gratuitamente una custodia bumper Sandstore. Si tratta di una cover protettiva con una trama in arenaria, un richiamo ai primissimi OnePlus e alla lora particolarissimi scocca.

OnePlus 11 5G – 8/128 GB e 16/256 GB – 849/919€

Sono presenti anche varie occasioni per risparmiare sull'acquisto di OnePlus 11 5G: è presente uno sconto del 5% per studenti ed un'offerta di permuta che permette di usufruire di un bonus garantito di 100€. Questo viene applicato immediatamente. Per quanto riguarda invece gli altri modelli del brand, il bonus può arrivare fino a 250€ per i dispositivi della serie OnePlus 8 e precedenti, come credito istantaneo. Invece per i dispositivi OnePlus 9 e più recenti il credito viene erogato in contanti (dopo che il terminale in permuta sarà stato ricevuto).

Acquista gli accessori OnePlus e risparmia

Con l'acquisto di OnePlus 11 5G è possibile ottenere una serie di sconti ordinando il dispositivo ed uno dei seguenti accessori:

TWS OnePlus Buds Pro 2 (-30%)

Custodia bumper in fibra aramidica per OnePlus 11 (-10%)

OnePlus Buds Z2 (-60%)

Custodia Bumper in pietra arenaria per OnePlus 11 (-10%)

SUPERVOOC caricatore 160W (-20%)

Caricabatterie da auto SUPERVOOC 80W (-20%)

Volete scoprire tutti i dettagli di OnePlus 11 5G? Date un’occhiata alla nostra recensione del top di gamma!

