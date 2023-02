Fino a 240€ di sconto sulla serie Samsung Galaxy S23, solo per il weekend!

La nuova serie di top di gamma targata Samsung è stata presentata a inizio febbraio: si tratta di un trittico di dispositivi di fascia premium, con uno stile elegante, specifiche stellari ed un'occhio di riguardo al comparto fotografico. Questo fine settimana lo store ufficiale ha lanciato una promo davvero niente male: grazie al nuovo Coupon dedicato Samsung Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra scendono di prezzo con sconti anche fino a 240€!

Il codice sconto per risparmiare sull'acquisto della nuova gamma S23 resterà attivo fino al 19 febbraio (incluso). Ovviamente tutti i prodotti sono venduti e spediti dallo store ufficiale del brand. La nuova iniziativa promozionale è di certo un'occasione ghiotta per mettere le mani su Samsung Galaxy S23, S23+ oppure sul modello super premium Galaxy S23 Ultra.

Oltre ad uno sconto immediato con Coupon (ricordiamo, alcuni ribassi sono fino a 240€, a seconda del modello scelto) lo store ufficiale Samsung offre anche altri vantaggi tra cui l'extra valutazione dell'usato di 100€, la promo finanziamento a tasso zero (con 1° rata a giugno 2023), il 50% di sconto sugli accessori e -30% su Watch e Buds.

Bando alle ciance, ecco i link all'acquisto per i vari tagli di memoria della serie Samsung Galaxy S23, direttamente dallo store del brand. Ricordiamo ancora una volta che l'iniziativa termina il 19 febbraio.

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!