La nuova lettiera smart Xiaomi Xiaowan è un’astronave per gattini

Da Xiaomi YouPin arriva un'ennesima novità tech, ma questa volta la piattaforma di crowdfunding non ha sfornato un dispositivo per noi. La nuova lettiera smart e automatica Xiaomi Xiaowan è una soluzione dedicata ai gatti, un dispositivo completo e tecnologico che sembra quasi una mini astronave per mici: bella, futuristica e utilissima!

Xiaomi Xiaowan: la nuova lettiera smart di YouPin

Già in passato abbiamo visto prodotti di questo tipo, ma stavolta si tratta di un modello targato Xiaowan, brand specializzato in prodotti per animali: la nuova lettiera smart disponibile su Xiaomi YouPin si pulisce da sola ed offre tutta una sfilza di funzioni super avanzate per la cura del micio. Il dispositivo è dotato di un vano rotante che pulisce automaticamente i residui, i quali vengono smaltiti in un contenitore inferiore super capiente.

Ovviamente si tratta di un prodotto sicuro: non a caso è presente la certificazione Pet Safety di TUV Rheinland, che indica che si tratta di un dispositivo affidabile. Infatti la lettiera smart è dotata di una chiusura elettronica, un sistema di rilevamento a infrarossi all'ingresso, un sistema di biorilevamento interno, un altro modulo a infrarossi nella parte inferiore e non solo.

In totale sono 9 funzioni di sicurezza, insieme a 9 tipologie di allarmi per anomali ed altrettanti test automatici che il sistema esegue ad ogni avvio. Non manca poi un pratico display LED frontale per visualizzare i vari parametri e le impostazioni.

Trattandosi di un dispositivo smart si collega allo smartphone tramite l'app companion: tramite quest'ultima è possibile visualizzare i dati del gatto e delle sue sessioni nella lettiera.

Il prezzo della nuova lettiera smart e automatica Xiaomi Xiaowan è di circa 205€ al cambio attuale, ossia 1,499 yuan.

