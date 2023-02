Un tapis roulant compatto a meno di 200€? GEEMAX 3.0 è un vero affare!

Siamo ancora a febbraio ma di certo è il momento buono per cominciare a mettersi in forma: le feste di Natale sono ormai alle spalle e c'è ancora tempo per l'estate. Volete tornare in forma prima delle vacanze? Avete il timore della parentesi di Pasqua e volete farvi trovare preparati? Allora GEEMAX 3.0 è la soluzione adatta: si tratta di un tapis roulant dal prezzo super accessibile, con un corpo pieghevole che lo render adatto per essere riposto senza ingombro!

GEEMAX 3.0 è il tapis roulant compatto ed economico: risparmia con questo codice sconto!

GEEMAX 3.0 è il tapis roulant pieghevole e compatto: basta abbassare il braccio e riporto sotto il letto o il divano in un lampo. Inoltre grazie alle ruote posizionate sotto il corpo, gli spostamenti avvengono senza sforzo. Il dispositivo è adatto sia per una comoda passeggiata che per fare jogging leggero (fino a 12 Km/h), il tutto con un livello di rumore inferiore ai 65 dB.

Il tappeto è in grado di reggere fino a 120 Kg ed è dotato di uno schermo touch LED dove visualizzare sia i controlli che i parametri dell'allenamento. È presente anche un pratico telecomando.

Il tapis roulant pieghevole GEEMAX 3.0 scende ad un prezzo super grazie al nuovo codice sconto di Banggood, con tanto di spedizione direttamente dal'Europa (gratis);

