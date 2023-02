Huawei P60 e Mate X3 saranno le sorprese del MWC 2023?

Fra i protagonisti del MWC 2023 ci sarebbero anche Huawei P60 e Mate X3: è questa l'indiscrezione che negli ultimi giorni si sta facendo strada sui social cinesi. Da quando la compagnia partecipa alla fiera catalana, in più di un'occasione ha colto la palla al balzo e usare il suo palcoscenico per presentare al grande pubblico le sue novità. al MWC 2017 fu il turno della serie Huawei P10, al MWC 2018 i suoi primi notebook, al MWC 2019 fummo tutti stupiti dal primo pieghevole Mate X, ma poi il ban americano ha fermato tutto. Dal 2020, il Mobile World Congress non ha più visto grandi sorprese da parte di Huawei, ma questo potrebbe cambiare con l'edizione in arrivo.

Sul palco del MWC 2023 potrebbero spuntare Huawei P60 e Mate X3

Un leaker cinese ha infatti affermato su Weibo che la serie Huawei P60 potrebbe essere presentato al MWC 2023, dove sappiamo per certo che si terrà il lancio della serie Magic 5 e di Magic Vs Global da parte del suo ex sub-brand Honor; e visto che di recente si parla sempre più anche del pieghevole Huawei Mate X3, c'è chi ipotizza che entrambi possano essere mostrati per la prima volta in quel di Barcellona.

A cose normali, ci sentiremmo di smentire una teoria del genere, per il semplice fatto che solitamente questo tipo di eventi è anticipato da teaser vari nelle settimane antecedenti. Questo non è il caso, ma il fatto è che il ban USA ha cambiato totalmente le carte in tavola in casa Huawei, mettendo in dubbio la routine che le compagnie sono solite condurre quando si parla di tempistiche nelle prestanzioni. Dopo anni passati a presentare i suoi top di gamma della serie P e Mate prima in Europa e poi in Cina, dal 2020 sta avvenendo l'esatto opposto, dando priorità al mercato cinese in cui le vendite sono calate meno che in occidente. Per il momento, comunque, Huawei non ha fissato nessun evento per il MWC 2023, perciò prendete la notizia con le pinze.

