Bixby può rispondere al telefono clonando la nostra voce

Se Google Duplex fece rimanere tutti a bocca aperta con la sua capacità di rispondere al telefono al proprio posto, sembra proprio che Bixby potrebbe spingersi ancora oltre. Da quando l'intelligenza artificiale generativa ha occupato le prime pagine dei blog di tecnologia, si fa un gran parlare di come siano persino in grado di clonare la voce di personalità celebri, potendo così usarle per far dire loro quello che si vuole. E con l'ultimo aggiornamento del suo assistente smart, Samsung ha annunciato importanti novità per implementare questa funzionalità all'interno dei suoi smartphone.

Samsung aggiorna Bixby: adesso può clonare la voce dell'utente e usarla per rispondere al posto suo al telefono

Come avevamo già discusso, l'ultimo aggiornamento di Bixby aggiunge una serie di novità particolarmente interessanti: è più intelligente, capisce il contesto della conversazione ed è possibile usare comandi personalizzati, ma non solo. Quando ci si trova in una situazione in cui si riceve una chiamata ma non si può rispondere, si può attivare la nuova funzione Bixby Text Call; in questo modo, l'utente può scrivere un messaggio tipo “Ti richiamo dopo” (o quello che si vuole) e far sì che Bixby risponda e legga quel messaggio se non addirittura leggendolo simulando la voce dell'utente. Utilizzando l'opzione Bixby Custom Voice Creator, gli utenti registrano alcune frasi che l'IA analizza per creare una copia della voce e del tono da usare poi nelle telefonate.

Per il momento, Bixby Text Call è disponibile solo in inglese, mentre Bixby Custom Voice Creator soltanto in coreano (e solo sulla serie Galaxy S23), e resta da capire se e quando verrà portato anche in altri paesi come l'Italia. Per il momento, in Italia è disponibile la voce robotica di Google Call Screen per rispondere alle telefonate al proprio posto, ma l'idea che ciò avvenga tramite un alter ego vocale è tanto intrigante quanto inquietante. Samsung specifica anche che questa nuova modalità sarà “compatibile con altre app Samsung oltre alle telefonate“, e il pensiero va subito alla possibile sinergia con ChatGPT.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il