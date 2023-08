Samsung lancia il programma One UI 6.0 Beta: novità e modelli compatibili

Era nell'aria, e adesso finalmente ci siamo: Samsung ha aperto le porte al suo nuovo programma per la One UI 6.0 Beta Testing, un passo che ci avvicina al suo rilascio stabile. Con l'avvento degli ultimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 è avvenuto il rilascio della One UI 5.1.1 dedicata al mondo di tablet e pieghevoli, ma il vero e proprio prossimo capitolo sarà la sesta edizione della One UI di Samsung.

È ufficialmente partito il programma One UI 6 Beta: ecco novità e modelli compatibili

Crediti: Samsung

Il programma di beta testing porta con sé non soltanto la One UI 6.0 ma anche Android 14, la nuova major release di casa Google. La nuova UI di Samsung ha un'interfaccia rinnovata e semplificata, a partire dal nuovo Quick Panel, da cui gestire notifiche e scorciatoie. Adesso lo slider della luminosità è sempre visibile senza dover necessariamente fare un doppio slide verso il basso. Inoltre, è stata ridisegnata la schermata delle scorciatoie, con due tile in alto per Wi-Fi e Bluetooth, la tile centrale per le varie shortcut e in basso lo slider della luminosità assieme ai tasti per Eye Comfort e Modalità Notte e le due tiel per Smart View e controllo domotico.

Sono state aggiunte anche nuove opzioni di personalizzazione, per esempio la possibilità di impostare sfondi in base alla circostanza: per esempio, attivare uno sfondo di una foresta nella quiete quando si è in modalità Sleep. Viene anche citata l'aggiunta di un nuovo widget della fotocamera per specificare in anticipo la posizione di salvataggio per determinate foto.

Modelli compatibili

Per il momento, il programma One UI 6.0 Beta Testing è disponibile solamente in Stati Uniti, Sud Corea e Germania, a partire dalla serie Samsung Galaxy S23. Se invece voleste sapere quali modelli riceveranno l'aggiornamento One UI 6.0, potete scoprirlo nell'articolo dedicato.

