E se il primo pieghevole Apple fosse un MacBook?

Nella sua storia, Apple ha spesso perseguito una strada differente da quella dei competitor, che in campo di pieghevoli si sono susseguiti nel lanciarli sotto forma di smartphone. Al contrario, sembrerebbe proprio che gli ingegneri di Cupertino stiano lavorando in un'altra direzione, declinando questo nuovo form factor più al mondo dell'informatica, non soltanto sotto forma di tablet ma anche di MacBook.

Apple starebbe lavorando al suo primo pieghevole sotto forma di MacBook Pro

ASUS ZenBook 17 Fold OLED

In risposta alle indiscrezioni sull'iPad pieghevole, l'esperto dell'industria dei display Ross Young menziona per la prima volta la presunta esistenza di un notebook Apple con schermo pieghevole da 20,5″ previsto per il 2025. Fra i primi dettagli trapelati c'è l'utilizzo di questo nuovo formato, con una tastiera software a schermo quando piegato e la possibilità di utilizzare tastiere fisiche Bluetooth quando aperto.

Have heard about a 20.5” foldable notebook for 2025, but nothing about a foldable iPad for 2024. Maybe this is just good PR for the hinge company… — Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2023

Si prospettano grandi novità per le prossime generazioni di MacBook, visto che si vocifera che Apple avrebbe deciso di rimangiarsi quanto detto in passato e adottare per la prima volta schermi touch, proprio dal 2025: che si tratti proprio del pieghevole. Tuttavia, sia Ross Young che Mark Gurman sottolineano che nessuna delle loro fonti parla in alcun modo di un tablet pieghevole per Apple, pertanto rimangono incognite sul tema. Questo nuovo prodotto sarà commercializzato come iPad, come MacBook o come qualcosa di interamente nuovo?

